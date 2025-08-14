< sekcia Regióny
Letné podujatia v Dolnom Kubíne lákajú rekordný počet návštevníkov
Podujatie sa koná každú prázdninovú stredu od 10.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Dolný Kubín 14. augusta (TASR) - Dolnokubínske Leto v parku, ktoré sa rozrástlo na celomestské podujatie, dnes láka rodiny nielen z Dolného Kubína, ale aj z okolitých obcí a vzdialenejších miest. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, počas prázdninových stredajších dní prichádza do mesta mimoriadne veľa návštevníkov.
Podujatie sa koná každú prázdninovú stredu od 10.00 do 20.00 h v Parku Martina Kukučína, na Hviezdoslavovom námestí a na viacerých ďalších miestach v centre mesta s programom pre deti aj dospelých. „Tento rok k nám na prázdninové stredy prichádza rekordný počet návštevníkov. Je krásne sledovať, ako spolu objavujú Dolný Kubín, hrajú sa, tvoria a zároveň si užívajú spoločný čas,“ uviedol primátor Ján Prílepok s tým, že snahou mesta bolo priniesť do centra Dolného Kubína počas týždňa viac príležitostí na stretnutia a zábavu.
Leto v parku ponúka v tieni stromov rôzne aktivity - tvorivé dielne, veľké šachy, nafukovacie vaky, holandský biliard, pingpong, deky v tráve, penovú maxi stavebnicu, maľovanie pre najmenších či skákací hrad. „Deti sa môžu zapojiť aj do obľúbenej poznávacej hry s mapkou mesta, pri ktorej spoznávajú miestne organizácie a zbierajú pečiatky. Na záver ich čaká tombola, ktorá sa losuje každý piatok pred detským divadielkom o 17.00 h na Hviezdoslavovom námestí,“ priblížil Peter Jonák z občianskeho združenia Krajší Kubín.
Podujatie Leto na námestí prináša ďalšie atrakcie, priestor na oddych, hudbu a drobné občerstvenie. „Už po prvých rokoch nám park prestal stačiť, preto sa aktivity rozšírili na celé centrum mesta. Tento rok sa zapojilo do podujatia približne dvadsať organizácií a združení,“ doplnil Jonák.
Podujatie sa koná každú prázdninovú stredu od 10.00 do 20.00 h v Parku Martina Kukučína, na Hviezdoslavovom námestí a na viacerých ďalších miestach v centre mesta s programom pre deti aj dospelých. „Tento rok k nám na prázdninové stredy prichádza rekordný počet návštevníkov. Je krásne sledovať, ako spolu objavujú Dolný Kubín, hrajú sa, tvoria a zároveň si užívajú spoločný čas,“ uviedol primátor Ján Prílepok s tým, že snahou mesta bolo priniesť do centra Dolného Kubína počas týždňa viac príležitostí na stretnutia a zábavu.
Leto v parku ponúka v tieni stromov rôzne aktivity - tvorivé dielne, veľké šachy, nafukovacie vaky, holandský biliard, pingpong, deky v tráve, penovú maxi stavebnicu, maľovanie pre najmenších či skákací hrad. „Deti sa môžu zapojiť aj do obľúbenej poznávacej hry s mapkou mesta, pri ktorej spoznávajú miestne organizácie a zbierajú pečiatky. Na záver ich čaká tombola, ktorá sa losuje každý piatok pred detským divadielkom o 17.00 h na Hviezdoslavovom námestí,“ priblížil Peter Jonák z občianskeho združenia Krajší Kubín.
Podujatie Leto na námestí prináša ďalšie atrakcie, priestor na oddych, hudbu a drobné občerstvenie. „Už po prvých rokoch nám park prestal stačiť, preto sa aktivity rozšírili na celé centrum mesta. Tento rok sa zapojilo do podujatia približne dvadsať organizácií a združení,“ doplnil Jonák.