Letné prázdninové nedele v Banskej Bystrici a Brezne patria deťom

Banská Bystrica/Brezno 13. júla (TASR) - Nedeľňajšie prázdninové večery spríjemňujú deťom na banskobystrických sídliskách divadelné predstavenia. Rovnako aj v Brezne patria letné nedele najmenším a rozprávkam.



Ako informovalo mesto, Banskobystrické kultúrne leto v tomto roku opäť ponúka obľúbený projekt Sídliskové večerníčky, počas ktorých sa netradičné priestory menia na javisko. Herci vystupujú priamo medzi panelákmi, aby deťom priniesli čaro rozprávok pod holým nebom. Sídliskové večerníčky potešia cez leto najmenších nielen na sídliskách Podlavice či Fončorda, ale i v mestských častiach Uľanka, Šalková, Jakub a Kremnička.



Rozprávkou pod holým nebom ožije túto nedeľu o 17.00 h futbalové ihrisko v Uľanke, kde sa o veselé predstavenie postará Teáter Komika s divadielkom Klaun hudobníkom. O týždeň 20. júla zavíta Divadlo Clipperton zasa do priestorov Materskej školy v Kremničke s rozprávkovým príbehom O zlatej rybke.



Aj na Horehroní čaká malých divákov každú nedeľu až do 17. augusta popoludnie plné smiechu, fantázie a divadelnej atmosféry. V rámci Breznianskeho kultúrneho leta sa konajú divadielka pre deti, tentokrát uvidia príbeh Smelého zajka v podaní Divadelného súboru Jána Chalupku. Dobrodružná krátka veselohra je obohatená pesničkami. Miestom stretnutia je brána pri expozícii Nostalgia na Námestí gen. M. R. Štefánika so začiatkom vždy o 16.00 h. V prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie presunie do domu kultúry.