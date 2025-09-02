< sekcia Regióny
Letné prázdniny hodnotia na Hrade Ľubovňa opäť pozitívne
Hrad ostáva aj naďalej otvorený a na jeseň tam chystajú viacero podujatí.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 2. septembra (TASR) - Letné prázdniny hodnotia na Hrade Ľubovňa opäť veľmi pozitívne. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že za mesiace júl a august evidujú približne štvorpercentný nárast počtu návštevníkov. Za prvých osem mesiacov tohto roka si cestu na hrad a do skanzenu našlo približne 187.000 platiacich turistov, čo je dokonca o osem percent viac ako vlani.
„Považujem to za výrazný úspech, keď registrujem veľké poklesy návštevnosti v našom aj okolitých regiónoch. Okrem toho, že hrad neustále obnovujeme a prezentujeme doma aj v zahraničí, sprístupňujeme stále niečo nové, tak to pripisujem hlavne múzejníkom a ľuďom, ktorí pripravili bohatý program, nevšedné expozície a nové výstavy. Spolupracovali sme aj s externým prostredím, prispela k tomu určite aj návšteva grófa Josého Miguela Zamoyski de Borbón y Navarro, či klenotnica, ktorá zaujala verejnosť. Veľký záujem bol ale aj v mesiacoch máj a jún počas školských výletov. Stalo sa, že sme mali aj 23 autobusov denne,“ zhodnotil Mikulík.
Zloženie návštevníkov sa podľa neho nemení, vedú Slováci, za nimi nasledujú Poliaci, Česi a Maďari. Riaditeľ predpokladá, že ak by bola u nás lepšia dopravná infraštruktúra, zaznamenali by nárast aj z iných krajín Európy. „Sám som navštívil niekoľko veľtrhov cestovného ruchu, tak ten záujem z krajín ako Španielsko a Francúzsko tam je, avšak chýba doprava k nám, či už po zemi, alebo vo vzduchu,“ podotkol.
Hrad ostáva aj naďalej otvorený a na jeseň tam chystajú viacero podujatí. Už tento víkend bude Ľubovnianske múzeum participovať na organizácii festivalu Vertikála východného vetra, ktorý je venovaný Dňu obetí holokaustu a rasového násilia. Pripravujú tiež podujatie Múzeum školám, kde sa žiakom snažia predstaviť prácu reštaurátorov, konzervátorov či dokumentaristov a ďalších pracovníkov. V rámci Ľubovnianskeho jarmoku sa už tradične na hrade budú konať aj Hubertovské slávnosti.
„Už pomaly chystáme aj bohatý vianočný program a myslíme aj na rok 2026, kedy múzeum oslávi 70. výročie svojej existencie, v máji sprístupníme novú expozíciu vojenských kasární a zároveň náš najúspešnejší program - divadlo s pesničkami - bude mať jubilejnú dvadsiatu sezónu. Okrem toho práve riešime aj kolaudáciu severovýchodnej hradby. Stavba je ukončená a preberáme dielo,“ uzavrel Mikulík.
