Prázdniny na ZŠ Komenského v Poprade využijú na opravu telocvične

Poprad 30. júna (TASR) - Školské vysvedčenie si vo štvrtok prevzalo aj 526 žiakov Základnej školy (ZŠ) na Komenského ulici v Poprade, prázdniny chce škola využiť na rekonštrukciu telocvične. Riaditeľka školy Monika Strnková pre TASR uviedla, že majú za sebou pomerne náročný rok najmä v súvislosti s protipandemickými opatreniami. "Zmeny prichádzali zo dňa na deň, ale mali sme skúsenosti s predchádzajúceho roka, takže sme to zvládli a dá sa tento školský rok považovať za pozitívnejší. Dištančné vzdelávanie bolo už len čiastočné podľa toho, ktorá trieda bola v karanténe," zhodnotila Strnková.



Počas školského roka sa do väčších rekonštrukčných prác nepúšťali, najmä pre zvyšujúce sa ceny energií. Vo vonkajšom areáli sa však s pomocou rodičov podarilo postaviť externú učebňu, v ktorej spustili vyučovanie v apríli. Škola sa podľa riaditeľky teší zvýšenému záujmu, od septembra počet žiakov vzrastie o takmer 40. "Otvoríme tri prvácke triedy, kde bude 75 žiakov, a jednu triedu navyše otvárame pre zvýšený záujem aj na druhom stupni. Tešíme sa z toho, je to pre nás pozitívna spätná väzba," skonštatovala Strnková.



Prázdninové obdobie chce zriaďovateľ školy, ktorým je mesto, využiť na obnovu vnútorných priestorov dvoch telocviční, ktoré okrem žiakov využíva aj basketbalový klub. "Stavbu odovzdávame zhotoviteľovi 6. júla, celkové náklady sú tam na úrovni 1,47 milióna eur a z toho 832.000 eur je dotácia z Fondu na podporu športu," uviedol primátor Popradu Anton Danko s tým, že telocvičňa by mala byť hotová do konca tohto roku.



V rámci projektu sa ráta s rekonštrukciou zázemia malej aj veľkej telocvične, bude tam vzduchotechnika s rekuperáciou aj nový najmodernejší povrch. Vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková doplnila, že sa zmodernizujú sociálne a hygienické zariadenia na prízemí aj na poschodí, budova sa tiež zateplí. "Dôjde zároveň k výmene rozvodov elektroinštalácie, vybuduje sa aj nový vstup, ktorý bude bezbariérový, vedľa tribúny vznikne priestor pre vozíčkarov. Gro prác chceme zrealizovať počas prázdnin, zrejme sa však nevyhneme obmedzeniam vo vzdelávacom procese. Veríme však, že zhotoviteľovi sa podarí projekt dokončiť skôr, ako je to v zmluve, ak nebudú iné problémy, napríklad s dodávkami materiálov," dodala Horáková.



Po obnove telocvične chce vedenie školy pracovať aj na revitalizácii vonkajšieho priestoru pri prechodovej chodbe pred multifunkčným ihriskom. "Budeme hľadať finančné prostriedky, aby sme tento priestor zveľadili. Zároveň chceme sledovať výzvy aj na zateplenie budov," uzavrela riaditeľka školy.