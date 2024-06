Letné prázdniny sa začínajú 3200 deťom zo základných škôl v L.Mikuláši

Liptovský Mikuláš 28. júna (TASR) - Letné prázdniny sa v piatok začínajú 3200 deťom z liptovskomikulášskych základných škôl. Na dvojmesačný oddych sa chystá takmer 2500 žiakov z mestských a bezmála 700 žiakov zo súkromných a cirkevných škôl. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková.



S mestskou základnou školou sa tento rok lúčilo 257 deviatakov, po prázdninách by do školských lavíc malo zasadnúť 269 prvákov. "V predošlých dvoch školských rokoch do prvej triedy nastúpilo 290 detí," dodala hovorkyňa.



V Liptovskom Mikuláši je šesť základných a 11 materských škôl, ktoré fungujú pod hlavičkou mesta. Okrem toho v meste pôsobia dve súkromné a dve cirkevné základné školy.