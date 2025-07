Letné prázdniny využilo mesto Prievidza na modernizáciu MŠ

Prievidza 25. júla (TASR) - Mesto Prievidza využilo obdobie letných prázdnin na modernizáciu objektov materských škôl (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Financie tam investuje do klimatizácie, nového osvetlenia aj opráv budov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



„Samospráva realizuje aj pripravuje viacero investičných projektov, ktorých cieľom je zvýšiť komfort detí, zlepšiť energetickú efektívnosť budov či odstrániť havarijný stav,“ priblížila Beňadiková.



V júli radnica zabezpečila dodávku a montáž klimatizačných zariadení do štyroch tried MŠ na Nábreží sv. Cyrila. Investícia vo výške 20.595,84 eura prinesie deťom a personálu výrazné zvýšenie komfortu počas horúcich letných dní.



Vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová doplnila, že obdobie počas letných prázdnin venovalo mesto aj prácam, ktoré odstránia havarijný stav. „Takmer 17.000 eur je vyčlenených na opravu vonkajšej omietky nad vstupmi do pavilónov MŠ na Ulici M. Gorkého a ďalších 4000 eur je určených na opravu poškodenej kanalizácie v MŠ na Športovej ulici,“ konkretizovala. Radnica naplánovala i maľovanie všetkých štyroch spální v MŠ na Ulici P. Benického za predbežne 6000 eur.



„Jednou z hlavných oblastí investícií počas tohto leta je výmena starého osvetlenia za moderné a energeticky úsporné LED svietidlá. Nové osvetlenie prinesie nielen lepšiu svetelnú pohodu pre deti a učiteľov, ale zároveň prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie a dlhodobým úsporám v prevádzke škôl,“ ozrejmila Beňadiková.



Výmenu LED svietidiel aktuálne podľa nej mesto pripravuje v v pavilónoch B a C v MŠ na Ulici A. Mišúta, spálňach MŠ na Ulici P. Benického a telocvični MŠ na Športovej ulici. Náklady na modernizáciu osvetlenia sú vo výške približne 10.200 eur.



„Medzi hlavné výhody LED svietidiel patrí úspora energie a zníženie prevádzkových nákladov, dlhšia životnosť svietidiel a nižšie nároky na údržbu, kvalitnejšie a rovnomernejšie osvetlenie vnútorných priestorov, ekologickejšia prevádzka škôlok,“ zhodnotila hovorkyňa mesta.