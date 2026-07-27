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Letné prehliadky v Ružomberku priblížia príbehy spojené s mestom
Prehliadky so sprievodcom sa stali súčasťou turistickej sezóny a každoročne priťahujú návštevníkov z regiónu aj turistov zo Slovenska a zahraničia.
Autor TASR
Ružomberok 27. júla (TASR) - Letné komentované prehliadky Ružomberka približujú návštevníkom počas júla a augusta históriu, architektúru aj zaujímavé príbehy spojené s mestom a jeho okolím. Ako informovali z radnice, návštevníci mesta majú možnosť počas leta navštíviť aj ružomberské mauzóleum i rodný Dom A. Hlinku v mestskej časti Černová.
Projekt prehliadok mesta chce návštevníkom aj domácim obyvateľom priblížiť bohaté kultúrne dedičstvo mesta netradičným a zážitkovým spôsobom. „Súčasťou programu budú komentované prechádzky historickým centrom, zaujímavosti o významných osobnostiach Ružomberka, ale aj pohľad do miest, ktoré bežne zostávajú návštevníkom skryté,“ priblížili zo samosprávy.
Prehliadky so sprievodcom sa stali súčasťou turistickej sezóny a každoročne priťahujú návštevníkov z regiónu aj turistov zo Slovenska a zahraničia. „Mesto tak pokračuje v rozširovaní ponuky zážitkového cestovného ruchu a podpore poznávania miestnej histórie a kultúry atraktívnou formou,“ podotkla Kvetka Legerská z Mestského úradu v Ružomberku.
Letné prehliadky mesta sa konajú každý pondelok počas letných prázdnin, so začiatkom o 18.00 h pred Informačným centrom Ružomberok. Počas prechádzky mestom dlhej asi dva kilometre sa od certifikovanej sprievodkyne účastníci dozvedia zaujímavosti o histórii a vzniku mesta, o historických stavbách, o významných osobnostiach, ktoré v Ružomberku pôsobili. Prehliadky sú v slovenskom jazyku, trvajú asi 1,5 hodiny a konajú sa za každého počasia. Projekt organizuje mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Informačné centrum Ružomberok.
Projekt prehliadok mesta chce návštevníkom aj domácim obyvateľom priblížiť bohaté kultúrne dedičstvo mesta netradičným a zážitkovým spôsobom. „Súčasťou programu budú komentované prechádzky historickým centrom, zaujímavosti o významných osobnostiach Ružomberka, ale aj pohľad do miest, ktoré bežne zostávajú návštevníkom skryté,“ priblížili zo samosprávy.
Prehliadky so sprievodcom sa stali súčasťou turistickej sezóny a každoročne priťahujú návštevníkov z regiónu aj turistov zo Slovenska a zahraničia. „Mesto tak pokračuje v rozširovaní ponuky zážitkového cestovného ruchu a podpore poznávania miestnej histórie a kultúry atraktívnou formou,“ podotkla Kvetka Legerská z Mestského úradu v Ružomberku.
Letné prehliadky mesta sa konajú každý pondelok počas letných prázdnin, so začiatkom o 18.00 h pred Informačným centrom Ružomberok. Počas prechádzky mestom dlhej asi dva kilometre sa od certifikovanej sprievodkyne účastníci dozvedia zaujímavosti o histórii a vzniku mesta, o historických stavbách, o významných osobnostiach, ktoré v Ružomberku pôsobili. Prehliadky sú v slovenskom jazyku, trvajú asi 1,5 hodiny a konajú sa za každého počasia. Projekt organizuje mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Informačné centrum Ružomberok.