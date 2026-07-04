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Letné Shakespearovské slávnosti začínajú titulom Veľa kriku pre nič
V druhej polovici júla bude pokračovať ďalšia nádielka predstavení.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Nádvorie Bratislavského hradu sa premení na divadelnú scénu plnú drámy, vášne, napätia, humoru aj poetiky. Od soboty do 6. augusta sa uskutočnia Letné Shakespearovské slávnosti, ktoré prinesú šesť inscenácií diel najväčšieho dramatika všetkých čias Williama Shakespeara. Informovali o tom organizátori podujatia s tým, že festival otvorí premiéra titulu Veľa kriku pre nič v réžii Jakuba Nvotu.
„Tento festival vznikol z lásky k divadlu a k textom, ktoré aj po viac než 400 rokoch dokážu osloviť dnešného diváka. Pri skúšaní každej novej inscenácie ma vždy prekvapí, koľko spoločného majú Shakespearove postavy a ich konanie s nami samými. Akoby sme sa ako ľudia nedokázali poučiť a stále opakovali tie isté - neraz ešte väčšie - chyby,“ povedala riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová. Program festivalu tvorí šesť hier, ktoré podľa organizátorov sľubujú veľké príbehy so silnými emóciami.
V druhej polovici júla bude pokračovať ďalšia nádielka predstavení. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na Komédiu omylov a na predstavenie v angličtine študentov z Popradu - The Winter’s Tale. Záver júla ovládne Othello v podaní pražských Letných shakespearovských slávností.
Počas augusta je naplánovaná inscenácia Skrotenie zlej ženy. Festival uzavrie poetická inscenácia Sen noci svätojánskej.
Pokračovať bude aj projekt Shakespeare s deťmi.
„Tento festival vznikol z lásky k divadlu a k textom, ktoré aj po viac než 400 rokoch dokážu osloviť dnešného diváka. Pri skúšaní každej novej inscenácie ma vždy prekvapí, koľko spoločného majú Shakespearove postavy a ich konanie s nami samými. Akoby sme sa ako ľudia nedokázali poučiť a stále opakovali tie isté - neraz ešte väčšie - chyby,“ povedala riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová. Program festivalu tvorí šesť hier, ktoré podľa organizátorov sľubujú veľké príbehy so silnými emóciami.
V druhej polovici júla bude pokračovať ďalšia nádielka predstavení. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na Komédiu omylov a na predstavenie v angličtine študentov z Popradu - The Winter’s Tale. Záver júla ovládne Othello v podaní pražských Letných shakespearovských slávností.
Počas augusta je naplánovaná inscenácia Skrotenie zlej ženy. Festival uzavrie poetická inscenácia Sen noci svätojánskej.
Pokračovať bude aj projekt Shakespeare s deťmi.