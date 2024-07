Letné školy v Prešovskom kraji sú o programovaní, technike aj o varení

Prešov 2. júla (TASR) - Žiaci siedmych a ôsmych ročníkov základných škôl (ZŠ) dostali začiatkom júla možnosť nahliadnuť za brány niektorých stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Stredné školy v Prešove, Hornom Smokovci a v Poprade si pre nich pripravili workshopy zamerané na predstavenie ponuky svojej činnosti a odborov. Účastníci letných škôl budú programovať satelit, spájkovať, pripravovať miešané nápoje a spoznávať svet strojárstva. Letné školy, respektíve tábory a aktivity odštartovali v pondelok (1. 7.) a potrvajú niekoľko najbližších dní. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Druhý ročník inteligentného herného tábora pre 7. a 8. ročník ZŠ realizuje Spojená škola Ľ Podjavorinskej v Prešove. Prebieha od pondelka do štvrtka (4. 7.), pričom každý z jeho štyroch dní ponúka účastníkom dve aktivity so zábavným a zároveň vzdelávacím charakterom.



"Deti si ozrejmia základy elektroniky prostredníctvom jednoduchých a zábavných experimentov. Navrhnú si a vytlačia vlastné 3D modely, naučia sa základné princípy satelitnej komunikácie a naprogramujú si satelit," priblížila Lehotská. Ako pokračovala, čaká na ne aj skúška ovládania dronov, worshopy zamerané na priblíženie základov pneumatiky či na praktické pokusy s elektrickými obvodmi a na meranie napätia. Siedmaci a ôsmaci budú tiež experimentovať s elektromagnetizmom a objavovať jeho rôznorodé využitie. Naučia sa i základy programovania pomocou vizuálneho programovacieho jazyka Scratch.



Gastroškolu aj toto leto otvorila Stredná odborná škola hotelová v Hornom Smokovci, situovaná pod Tatrami. Jej v poradí 5. ročník trvajúci od pondelka do stredy (3. 7.) sa zameral na slovenskú kuchyňu. Siedmaci a ôsmaci sa počas týchto dní oboznamujú s prípravou slovenských jedál, ale aj dezertov a cez ukážky barmanských zručností tiež miešaných drinkov. Predstavená je im i technika aromatizovania ovocia, takzvané flambovanie. Zároveň absolvujú viacero športových aktivít.



"Ôsmaci zo Spiša sa môžu tešiť na nahliadnutie do sveta elektrotechniky, strojárstva a mechatroniky vďaka Dňom techniky, ktoré realizuje Stredná odborná škola elektrotechnická v Poprade-Matejovciach. V pondelok a utorok (2. 7.) si tam konkrétne vyskúšajú praktické činnosti a demonštračné aktivity na moderných pracoviskách," dodala Lehotská.