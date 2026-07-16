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Letné slávnosti v Čavoji spoja tri doliny na hornej Nitre
Slávnosti sa začnú o 15.00 h svätou omšou v Kostole sv. Doroty.
Autor TASR
Čavoj 16. júla (TASR) - Letné slávnosti v Čavoji v okrese Prievidza spoja tri doliny na hornej Nitre. Už 14. ročník podujatia sa bude konať 18. júla a ponúkne vystúpenia folklórnych a speváckych kolektívov, svätú omšu či tvorivé dielne. Informovalo o tom Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi.
Slávnosti sa začnú o 15.00 h svätou omšou v Kostole sv. Doroty. „Program na asfaltovom ihrisku od 16.00 h ponúkne vystúpenia folklórnych kolektívov a speváckych skupín z belianskej, rudnianskej a vestenickej doliny,“ priblížilo RKC.
Spresnilo, že návštevníci si budú môcť pozrieť program Folklórnych skupín Vrchárka z Čavoja, Belanka z Valaskej Belej, Košarinka z Temeša, Bukovec z Diviak nad Nitricou, Lieska z Liešťan a Novejsanka z Diviackej Novej Vsi. Takisto vystúpenia Ľudovej hudby Rudnianska muzika z Nitrianskeho Rudna, Senior klubu Šafrán z Nitrice, speváckych skupín Poniklec z Horných Vesteníc a Prameň z Dolných Vesteníc.
„Hosťom slávností bude Folklórny súbor Devín z Bratislavy. Do tanca aj na počúvanie bude hrať hudobná skupina Rytmik. O 22.30 h bude koncert rockovej skupiny Arzén,“ doplnilo RKC. Súčasťou podujatia podľa neho budú tvorivé dielne, tombola a tradičné jedlá.
Hlavným organizátorom Letných slávností troch dolín je obec Čavoj a RKC v Prievidzi.
Slávnosti sa začnú o 15.00 h svätou omšou v Kostole sv. Doroty. „Program na asfaltovom ihrisku od 16.00 h ponúkne vystúpenia folklórnych kolektívov a speváckych skupín z belianskej, rudnianskej a vestenickej doliny,“ priblížilo RKC.
Spresnilo, že návštevníci si budú môcť pozrieť program Folklórnych skupín Vrchárka z Čavoja, Belanka z Valaskej Belej, Košarinka z Temeša, Bukovec z Diviak nad Nitricou, Lieska z Liešťan a Novejsanka z Diviackej Novej Vsi. Takisto vystúpenia Ľudovej hudby Rudnianska muzika z Nitrianskeho Rudna, Senior klubu Šafrán z Nitrice, speváckych skupín Poniklec z Horných Vesteníc a Prameň z Dolných Vesteníc.
„Hosťom slávností bude Folklórny súbor Devín z Bratislavy. Do tanca aj na počúvanie bude hrať hudobná skupina Rytmik. O 22.30 h bude koncert rockovej skupiny Arzén,“ doplnilo RKC. Súčasťou podujatia podľa neho budú tvorivé dielne, tombola a tradičné jedlá.
Hlavným organizátorom Letných slávností troch dolín je obec Čavoj a RKC v Prievidzi.