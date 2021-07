Letné večery v Liptovskom Mikuláši spestrí interaktívna prehliadka

Liptovský Mikuláš 19. júla (TASR) – Letné piatkové večery v centre Liptovského Mikuláša spestruje interaktívna prehliadka pre rodiny s deťmi. Venovaná je tamojšiemu svetoznámemu rodákovi Eduardovi Penkalovi, vynálezcovi mechanickej ceruzky a vylepšeného patentu na atramentové pero.



"Svetový vedátor a vynálezca Eduard Penkala sa narodil v našom meste pred 150 rokmi. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli nášho rodáka priblížiť formou, ktorá bude pre deti nielen poučná, ale aj atraktívna. Mestské Múzeum Janka Kráľa je známe tým, že odhaľuje tajomstvá našich rodákov a Penkala nemohol chýbať," uviedol predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč.



Prehliadkou v múzeu sprevádza aj samotný vynálezca s nadrozmernými ušami a nosom. Nosí so sebou veľkú mechanickú ceruzku. "Verím, že program pre rodiny s deťmi zaujme, veď každý piatok až do 27. augusta rozdáme deťom patenty na rozum. V podstate špeciálnu listinu, že absolvovali naše putovanie dejinami spojené práve s Penkalom," dodal Blcháč.



Penkala prežil podstatnú časť svojho tvorivého života v Chorvátsku. Vo svojom rodisku je zatiaľ málo známy, mestské múzeum to chce prehliadkou zmeniť. "Prehliadka vovedie návštevníkov do života a diela nášho významného rodáka. V závere jednoducho cez smartfóny deti absolvujú vedomostný kvíz, čím si upevnia nadobudnuté informácie o Penkalovi a jeho vynálezoch," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.