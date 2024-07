Leto spestria návštevníkom Vlkolínca ukážky tradičných remesiel

Ružomberok 15. júla (TASR) - Počas letných mesiacov môžu návštevníci pamiatky UNESCO Vlkolínec pri Ružomberku spoznať tradičné remeslá a súčasných nositeľov tradícií. Organizátori si pre nich pripravili ukážky medovnikárstva, korálikovania, hrnčiarstva, kváskovania, drotárstva, košikárstva či tkania. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Priamo v pamiatke budú môcť turisti spoznať aj prácu kožiarov či krojárov. Oboznámia sa so spracovaním ľanu, včelieho medu, so snovaním aj plstením. "Podujatie, ktoré každoročne obdivuje viac ako 10.000 návštevníkov, začalo prvý júlový víkend ukážkou medovnikárstva a korálikovania. Sériu aktivít uzavrie prezentácia háčkovania posledný augustový víkend," priblížil Miškovčík.



Remeselníci predvedú návštevníkom techniky, ktoré sú tradičné pre Liptov a Vlkolínec. Zamerajú sa skôr na novodobejšie okrasné predmety a nie bežné úžitkové, ktoré sa vytvárali v minulosti. "Záujemcovia si budú môcť s remeselníkmi podiskutovať o ich práci a možno si so sebou aj niečo z ich práce odnesú domov," dodal hovorca.



Ukážky práce remeselníkov pre návštevníkov Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec pripravili Kultúrny dom Andreja Hlinku, mesto a Informačné centrum Ružomberok. Na organizácii sa spolupodieľa Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov.