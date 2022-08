Letné vlaky v Prešovskom kraji ponúkajú množstvo lákadiel

Prešov 9. augusta (TASR) - Letnú turistickú sezónu v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) podporujú aj v tomto roku mimoriadne sezónne vlaky. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, ako aj vyššími územnými celkami a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypravuje 43 vlakov na 10 linkách do vybraných turistických lokalít naprieč Slovenskom.



Ako TASR informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, v Prešovskom kraji sú najväčšími lákadlami vlakové linky na trasách Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa, linka smerujúca do Polonín na trase Prešov – Stakčín a tohtoročná novinka Košice – Prešov – Bardejov. V Bardejove čaká cestujúcich turistická sprievodkyňa v cene cestovného lístka.



Pripravené sú podľa Čechovej tiež spojenia, ktoré cestujúcich letnými vlakmi dopravia naspäť. Spoje premávajú od 11. júna do 11. septembra 2022.



"Letné vlaky vytvárajú pre turistov ďalšie možnosti spoznávania zaujímavých lokalít. K atraktivitám patria napríklad kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou, hrad Šariš, hrad Plaveč na trase do Starej Ľubovne, samotné krajské mesto Prešov a mnohé ďalšie turistické zaujímavosti," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



KOCR Severovýchod Slovenska zvlášť podporila letný vlak na trase Košice – Prešov – Bardejov, pre cestujúcich vlakom je v Bardejove k dispozícii turistická sprievodkyňa v cene cestovného lístka. Mimoriadny letný vlak na trase Košice – Prešov – Bardejov premáva každý druhý víkend.



"V Bardejove je pre cestujúcich týmto vlakom pripravený bonus zdarma. Na železničnej stanici v Bardejove ich po príchode vlaku očakáva turistická sprievodkyňa s ľudovou hudbou," doplnil Janoško. Najbližší spoj na trase Košice – Bardejov s turistickou sprievodkyňou bude vypravený počas víkendu 13. – 14. augusta, ďalšie 27., 28. a 29. augusta. V dňoch 25. – 28. 8. láka Bardejov návštevníkov aj jarmokom.



Letný vlak Prešov – Humenné – Stakčín premáva každú sobotu a nedeľu v dvoch pároch. Veľkým lákadlom je podľa Čechovej letný vlak na trase Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa. Premáva počas víkendov v dvoch pároch. Cestovné poriadky a ďalšie informácie o vlakových spojeniach sú dostupné na webstránke www.zssk.sk/letne-vlaky/.