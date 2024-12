Letné vozne detskej železničky v Košiciach prejdú rozsiahlou obnovou

Košice 25. decembra (TASR) - Na Košickej detskej historickej železnici obnovia najpoužívanejšie letné vozne s familiárnymi názvami Maťko, Kubko a Samko. "Pustili sme sa postupne do veľkej renovácie až generálnej opravy našich najobľúbenejších vagónov. V priebehu dvoch rokov prejdú rozsiahlou obnovou pod dohľadom odborného reštaurátora," uviedol riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský.



Priblížil, že vonkajšie poveternostné podmienky, drsná čermeľská klíma a tisícky odjazdených kilometrov zanechali na vagónoch svoje stopy. Tie si aj po rokoch priebežných renovácií vyžiadali väčšie zásahy. Vagóny si "pamätajú" aj otvorenie pionierskej železnice v roku 1955.



Do obnovy historických vozňov sa mladí železničiari pustili vďaka nadšeniu dobrovoľníkov, ale aj podpore sponzorov a grantu Obnovme si svoj dom z prostriedkov Ministerstva kultúry SR. "Sme radi, že unikátne technické kultúrne pamiatky, aké v Košiciach máme, majú aj svojich tútorov. Len vďaka ich pomoci môžeme obnoviť a predĺžiť život unikátnych vozidiel, ktoré nemajú na Slovensku páru," povedal Lehotský.



Prvý z vagónov s názvom Samko mohli cestujúci podľa neho vidieť už túto zimu počas mikulášskych jázd. Ďalšie pribudnú nadchádzajúcu sezónu.



Ako informovalo občianske združenie Detská železnica Košice, vekovo najstarší vozeň Maťko vyrobili už v roku 1904 a pôvodne slúžil ako poštový vozeň na štiavnickej železnici. O niečo mladší Samko je z roku 1910 a pôvodne jazdil ako plošinový nákladný vozeň. Najmladším zo série reštaurovaných vozňov je Kubko z roku 1913. Po zrušení štiavnickej železnice vozne smerovali do Gelnice a odtiaľ ich v roku 1955 previezli do žilinského depa, kde ich prerobili na výletné vozne pre pioniersku železnicu s typickým otáčavým operadlom. Kubko prešiel v roku 2013 interiérovou úpravou, vďaka ktorej vznikol priestor na prepravu bicyklov a kočiarov.



Všetky tri vozne sú pamiatkovo chránené a zapísané v ústrednom zozname pamiatok.