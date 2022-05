Letnú čitáreň v Bratislave otvorí koncert K. Málikovej

Bratislava 20. mája (TASR) - Mestská knižnica v Bratislave pozýva tento rok do novej čitárne na Klariskej 16. Priestory letnej čitárne U červeného raka nemôže v aktuálnej sezóne sprístupniť pre stavebné práce. Všetky obľúbené služby má ponúknuť letná čitáreň na nádvorí knižnice. Nový priestor otvoria v pondelok 23. mája vystúpením Kataríny Málikovej.



"Z dôvodu rekonštrukcie prebiehajúcej pri vstupe do čitárne U červeného raka, žiaľ, nie je pobyt pre návštevníkov bezpečný," vysvetľuje riaditeľ Mestskej knižnice Tomáš Štefek. Potvrdil, že náhradou priestoru bude letná čitáreň na Klariskej 16. "Toto tiché nádvorie je priamo v srdci knižnice aj Starého Mesta a celé leto bude poskytovať širokú ponuku čítania i podujatí, na ktoré sú zvyknutí návštevníci čitárne U červeného raka," dodal.



Sezónu v letnej čitárni na Klariskej slávnostne otvorí o 18.00 h koncert Málikovej. Na deň detí sa v čitárni predstaví košický umelec Erik Sikora alias Džumelec, ktorý chystá Pesničkový džem. Hudobno-textársky workshop pre deti každého veku sa uskutoční 1. júna o 15.00 h a ponúkne príležitosť pretaviť vlastné zážitky do dadaistických pesničiek.



Čitáreň na Klariskej bude otvorená do 31. augusta. Každý pracovný deň od 10.00 do 20.00 h v nej návštevníci nájdu aktuálnu ponuku novín a časopisov, wi-fi sieť či možnosť využiť tablet alebo čítačku. Služby čitárne môže verejnosť bezplatne využívať aj bez registrácie v mestskej knižnici. Organizátor avizuje tiež bohatý kultúrny program, aktuálne informácie nájde záujemcovia na stránke knižnice.