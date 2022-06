Letnú čitáreň v Medickej záhrade otvoria Radostnou správou

Bratislava 13. júna (TASR) – Letnú čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste opäť otvoria v pondelok o 17.00 h Radostnou správou Petra Gärtnera, autora rovnomenného komiksového príbehu o legendárnej dvojici Lasica a Satinský. "Autor prezradí príbeh stojaci na pozadí vzniku knihy. Rozprávanie bude sprevádzať hudobné vystúpenie Petra Lipu staršieho a mladšieho," uviedla pre TASR Lenka Čechvalová zo Staromestskej knižnice, ktorá čitáreň organizuje. Počas jej 17. ročníka pripravuje takmer 60 podujatí.



V ponuke letnej čitárne nájdu návštevníci takmer 50 titulov nielen slovenských, ale i cudzojazyčných novín a časopisov. "K dispozícii je aj bezplatné požičiavanie kníh v Staromestskom knižnom kolotoči, počas ktorého budeme knižky pravidelne vkladať do knižného domčeka," dodala Čechvalová. Návštevníci môžu využiť aj wi-fi pripojenie, ktoré je v Medickej záhrade.



Pripravený je tiež kultúrny program pre všetky vekové kategórie. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na divadelné predstavenia, ktoré vznikli na motívy rozprávkových kníh, workshopy s výtvarníkmi, koncertné vystúpenie skupiny Pánko či burzu knižiek a hračiek. "Deti spolu s tvorcami nakuknú do filmovej kuchyne najnovšieho slovenského animovaného filmu Tvojazem, ktorý vznikal desať rokov," avizujú organizátori. Dospelí sa v rámci cyklu Čítanie v tráve stretnú s viacerými slovenskými autormi. Milovníkom starej Bratislavy a jej histórie je určený cyklus Rozprávanie o Bratislave. Chýbať nebude medzigeneračný festival pre rodiny SPOLU a NAPLNO, obľúbené SWAPy kníh a prednášky venované ľudovej kultúre.



Novinkou tohto leta bude stand-upová comedy šou a prednášky pre seniorov venované bezpečnosti. "Ukrajinskí návštevníci si môžu precvičiť slovenčinu na jazykových konverzáciách," dodáva Staromestská knižnica.



Letná čitáreň bude otvorená do 31. augusta, každý pracovný deň aj počas soboty. Umiestnená je pri východnej bráne Medickej záhrady (vchod z Poľnej ulice). Služby sú bezplatné a vstup na podujatia je voľný.