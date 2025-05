Letnú kúpeľnú sezónu na Slovensku otvorili spoločne viaceré zariadenia

Sliač 17. mája (TASR) - V štátnych kúpeľoch na Sliači otvorili v sobotu letnú kúpeľnú sezónu na Slovensku. Prvýkrát sa na jednom mieste stretávajú viaceré kúpeľné zariadenia z celého Slovenska, aby predstavili účinky svojich liečivých minerálnych vôd. Návštevníci môžu počas dňa spoznávať aj ozdravnú silu minerálok od slovenských výrobcov, obdivovať tradičné kroje a sledovať pestrý kultúrny program, ktorý vyvrcholí večerným koncertom Čekovský spieva Lasicu.



„Pozvanie na otvorenie celoslovenskej kúpeľnej sezóny prijalo 12 kúpeľných zariadení, kúpele Dudince, Ružbachy, Nimnica, Brusno, Lúčky, Trenčianske Teplice, Smrdáky, Bardejovské kúpele, Tatranské kúpele Lučivná, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej či Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva vnútra Družba. Významnosť tohto podujatia a podpory slovenského kúpeľníctva umocňuje aj záštita ministerstva cestovného ruchu a športu. Kúpele z celého Slovenska sa prezentujú návštevníkom kúpeľného parku a svojimi prezentáciami dopĺňajú atraktívny kultúrny program,“ konštatovala za organizátorov Anna Jadušová. Pre najmenších pripravili rôzne atrakcie, tvorivé dielne a užijú si aj divadlo a čitáreň.



Do priestoru kúpeľov sa návštevníci dostanú vlakovou dopravou, ktorá v tento deň na trasách Banská Bystrica - Sliač - Zvolen premáva zadarmo. Od vlakovej stanice či záchytných parkovísk ich do areálu kúpeľov prepraví kyvadlová doprava SAD Zvolen alebo turistický vláčik, ktoré premávajú v pravidelných intervaloch takisto bezplatne.



Otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny predchádzal Veľtrh kúpeľníctva, ktorý sa konal v piatok (16. 5.) v Banskej Bystrici. Návštevníci sa dozvedeli, ako sa dostať do kúpeľov, aké zdravotné komplikácie sa v jednotlivých zariadeniach liečia a aj to, ako preventívne dokážu naše minerálne vody pôsobiť na zdravie organizmu.



„Slovensko je krajina, kde príroda vytvorila tisíce minerálnych prameňov s obsahom živín, ktoré náš organizmus nevyhnutne potrebuje, a máme ich na dosah ruky v pôvodnej kvalite bez akýchkoľvek úprav. Vďaka slovenským výrobcom plníme 18 známych značiek minerálnych a desať značiek pramenitých a dojčenských vôd. Čistá minerálka je najobľúbenejším baleným nápojom Slovákov, ročne sa jej vypije až 66 litrov na osobu,“ dodala výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku Lucia Morvai.