Letnú sezónu na kúpalisku v Hriňovej zatiaľ hodnotia pozitívne

Hriňová 17. júla (TASR) - Letnú sezónu na kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese zatiaľ hodnotia pozitívne. Mesiac jún bol z hľadiska návštevnosti aj tržieb veľmi dobrý, porovnateľný s minulým rokom. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Dodal, že v júli je tropických dní v porovnaní s minulým rokom menej, čo sa odzrkadľuje aj na návštevnosti. „Stále sme však len v polovici sezóny, nadchádzajúce týždne ešte očakávame príchod pravého letného počasia,“ objasnil s tým, že sezóna je dobrá aj z hľadiska organizovania rôznych sprievodných akcií. „Máme za sebou úspešný plavecký kurz pre tretiakov so základnej školy v Hriňovej, ktorý sme kompletne zabezpečovali,“ podotkol. Doplnil, že v súčasnosti majú prvý turnus plaveckých kurzov pre širokú verejnosť. Vydarená bola podľa neho aj júnová bazénová „párty“ s programom a súťažami pre detí aj dospelých.



Ako uviedol, v Hriňovej sa osvedčila aj otváracia doba. Kúpalisko otvárajú ráno o 6.00 h a začína sa ranné plávanie, ktoré trvá do 7.00 h. Areál je potom verejnosti k dispozícii od 9.00 do 19.00 h. „Počas bazénových ‚párty‘, ktoré nás toto leto čakajú ešte dve, sa otváracie hodiny posúvajú až do 22.00 h,“ zhrnul. Tohtoročná sezóna sa pod Poľanou začala 1. júna.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.