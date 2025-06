Letnú sezónu na kúpalisku v Tornali otvoria v sobotu, pribudli novinky

Tornaľa 26. júna (TASR) - Tohtoročnú letnú sezónu na kúpalisku Morské oko v Tornali v okrese Revúca otvoria v sobotu (28. 6.). V areáli, ktorý pre verejnosť vďaka rekonštrukcii sprístupnili vlani, čakajú na návštevníkov aj viaceré novinky. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



Na tornaľskom kúpalisku pribudlo pred novou sezónou ihrisko na plážový volejbal či plážový futbal, stôl na Teqball, masážna veža i nová šmýkačka pre deti. Pri vstupných zábradliach do bazéna boli umiestnené protišmykové koberce, smerom k bazénom pribudol aj nový chodník z parkoviska.



„Taktiež sme pripravili uzamykateľné skrinky na úschovu vecí pre návštevníkov, ktoré budú fungovať na základe zloženia zálohy, avšak po vrátení kľúča pri odchode im bude táto záloha vrátená,“ priblížila primátorka s tým, že v areáli sa rozšíri aj ponuka teplej stravy.



Morské oko v Tornali otvorí tohtoročnú letnú sezónu v sobotu, otváracia doba kúpaliska bude každý deň od 9.00 h do 20.00 h. Samospráva pristúpila aj k zvýšeniu ceny vstupeniek, a to z piatich na šesť eur za celodenný vstup pre dospelú osobu. Dôvodom je podľa mesta zvýšenie prevádzkových aj mzdových nákladov.



Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Areál bol pre zlý stav niekoľko rokov pre verejnosť zatvorený, mestu sa ho podarilo obnoviť za vyše pol milióna eur. Kúpalisko bolo opätovne otvorené v roku 2024, za prvú letnú sezónu ho navštívilo vyše 30.000 ľudí.