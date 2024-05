Letnú sezónu otvárajú na Spišskom hrade aj s dobovou strážnicou

Spišské Podhradie 8. mája (TASR) - Letnú turistickú sezónu v stredu slávnostne otvárajú na Spišskom hrade. Súčasťou programu je predstavenie novej expozície dobovej hradnej strážnice či ochutnávky z hradnej kuchyne. V ponuke sú i vystúpenia sokoliarov či predstavenie Legenda o Spišskom hrade v podaní skupiny Natalis.



Na hrade pripravili pre návštevníkov viacero noviniek. Riaditeľka Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Dáša Pavúková Uharčeková pre TASR uviedla, že vzhľadom na stále pretrvávajúce čiastočné uzavretie horného hradu sa snažili návštevníkom sprístupniť aj doposiaľ "skryté" časti.



"Ide o také zákutia, ktoré turisti nemali možnosť vidieť a sú odtiaľ zaujímavé pohľady na okolie. Presťahovali sme hradnú kuchyňu do novej časti, opäť je sprístupnená časť hradnej mučiarne, expozícia o dejinách hradu. Zaujme určite aj výstava hradu vo virtuálnej realite, ktorú sme priniesli ešte minulý rok a vďaka nej si budú môcť návštevníci ako keby zalietať ponad hrad. Ešte aj tento rok môžu vidieť výstavu veľkometrážnych fotografií k 30. výročiu zápisu hradu do zoznamu UNESCO," vymenovala Pavúková Uharčeková.



Jednou z noviniek sú aj "video-mapingové" nočné prehliadky, ktoré chcú spustiť v júli. Turisti sa tento rok dostanú až ku Kapitánskemu domu v hornej časti hradu a pozrieť sa budú môcť z tzv. Turzovej brány.



Spišský hrad otvorili už počas Veľkej noci, stredajší program slávnostného otvorenia sezóny trvá od 11.00 h do 16.00 h. "Bude to program plný šermu, tanca, rôznych atraktívnych kultúrnych vystúpení a sprístupníme aj novú menšiu expozíciu hradnej zbrojnice. Zároveň chystáme denný kvíz, ktorý prinesie dobrodružnú prehliadku hradu," priblížila riaditeľka.



Pre návštevníkov ostáva pre rekonštrukciu naďalej uzavretá časť horného hradu. Väčšinu expozícií preniesli na dolné a stredné nádvorie a tiež na románske predhradie, ktoré bolo po minulé dva roky úplne uzavreté. "Veríme, že návštevnosť sa nám bude tento rok opäť zvyšovať, že návštevníkov prilákajú aj naše tradičné podujatia aj jednotlivé expozície," uzavrela Pavúková Uharčeková.