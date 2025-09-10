< sekcia Regióny
Letnú sezónu v Banskej Štiavnici zavŕšia Salamandrové dni
Ako informoval Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu, jedinečný sprievod, ktorý je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, prejde mestom v piatok 12. septembra.
Autor TASR
Banská Štiavnica 10. septembra (TASR) - Letná turistická sezóna v Banskej Štiavnici aj tento rok vyvrcholí tradičnými Salamandrovými dňami. Slávnosti ponúknu bohatú ponuku oficiálnych a sprievodných podujatí a vyvrcholia tradičným Salamandrovým sprievodom, ktorý bude mať v tomto roku približne 500 postáv.
„Unikátnosť Salamandrového sprievodu spočíva v jeho spätosti s mestom, v ktorom sa koná. To bolo vždy bohaté na študentské a banícke tradície, z ktorých vzišla aj súčasná podoba sprievodu,“ podotkol Marko. Diváci v ňom nájdu postavy i celé výjavy viažuce sa k histórii mesta. „Svojím charakterom sú mnohé postavy vážne, avšak oveľa viac je tých veselých, interaktívne zapájajúcich prítomných divákov,“ priblížil Marko.
Salamandrové dni ponúknu aj sprievodný program. Medzi najdôležitejšie oficiálne časti patria podľa jeho slov slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a celoslovenské oslavy Dňa baníkov, hutníkov, naftárov a geológov. V tomto roku sa budú konať aj za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý neskôr sfára do štôlne Glanzenberg, v ktorej odhalí pamätnú tabuľu svojej návštevy.
Marko dodal, že program určený pre verejnosť obsahuje mnohé aktivity, ako napríklad Deň otvorených dverí v Slovenskom banskom archíve, prezentáciu nových publikácií Slovenského banského múzea, Burzu minerálov a ďalšie podujatia. V dvojdňovom kultúrnom programe na Námestí sv. Trojice sa predstavia Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Malalata, Pil C, Basawell a iní. Chýbať nebude ani program pre deti, ktorý sa v tomto roku bude venovať téme štiavnického Nácka, legendárneho rozprávača veselých vtipov i príbehov z banského prostredia.
„Novinkou okrem rozšíreného programu je v tomto roku aj web stiavnickysalamander.sk. Okrem aktuálneho programu sa na ňom návštevníci dozvedia mnoho informácií o vzniku banskoštiavnického Salamandra, jeho histórii či jednotlivých postavách,“ poznamenal Marko. Rovnako bola v tomto roku rozšírená mobilná aplikácia, ktorá nahradí prítomným papierového sprievodcu programom podujatia a najmä samotným sprievodom.
