Letnú sezónu v Hronci otvoria preteky na Horehronských cyklodrezinách
Prvomájový program prinesie viacero významných momentov. Slávnostne odhalia zrekonštruovaný prvý liatinový most z obdobia Rakúsko-Uhorska z roku 1810.
Autor TASR
Hronec 27. apríla (TASR) - Otvorenie letnej turistickej sezóny v Hronci sa uskutoční 30. apríla a 1. mája a okrem tradičného stavania mája na námestí obce tam odštartuje v poradí už šiesty ročník pretekov na Horehronských cyklodrezinách. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová.
„Preteky na cyklodrezinách sa v tomto roku budú výnimočne konať v dvoch kategóriách, a to pre dospelých účastníkov a pre rodiny s deťmi. Podujatie doplnia mimoriadne jazdy Čiernohronskou elektrickou železnicou na trase Hronec - Chvatimech, ktorých cieľom je predstaviť návštevníkom regiónu ukážkové jazdy možného budúceho integrovaného dopravného systému Horehronia, takzvané prepojenie cestovania vlakom, autobusom, električkou a samotnými cyklodrezinami. Okrem toho do Hronca zavíta i parný rušeň nazývaný Zelený Anton, ktorý vypravia vďaka občianskemu združeniu Klub historickej techniky pri Rušňovom depe zo Zvolena,“ priblížila Koštialová.
Ako dodala, prvomájový program prinesie viacero významných momentov. Slávnostne odhalia zrekonštruovaný prvý liatinový most z obdobia Rakúsko-Uhorska z roku 1810. Súčasťou programu bude tiež krst monografie obce Hronec za účasti manželky legendárneho herca Ladislava Chudíka, ktorý je čestným rodákom, Aleny Chudíkovej.
