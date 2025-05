Letnú sezónu v košickej zoo s novou voliérou otvoril orliak Nixon

Košice 1. mája (TASR) - V košickej zoologickej záhrade vo štvrtok slávnostne otvorili letnú sezónu. Kľúč od brány pre návštevníkov priniesol orliak bielohlavý - Nixon. Podujatie bolo súčasťou osláv Dňa mesta Košice.



V rámci programu v zoo otvorili dynamickú voliéru pre chránené eurázijské dravce. Nová expozícia, jediná svojho druhu na Slovensku, si vyžiadala náklady vo výške takmer 700.000 eur a podľa riaditeľa košickej zoo Ericha Kočnera ide o najväčšiu stavbu v areáli za posledných 30 rokov.



„Voliéra sa nachádza v tesnej blízkosti návštevníckeho okruhu Altaj. Do zoologickej záhrady dnes zavítalo okolo 2000 ľudí, ktorí si v areáli užívali pekné prvomájové počasie,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Slávnostnému otvoreniu podľa jej slov predchádzalo pred parkoviskom zoo zhromaždenie niekoľkých desiatok občanov mestskej časti Kavečany, ktorí prišli takto nezvyčajne riešiť požiadavky súvisiace s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom. „Aj preto sa mnoho návštevníkov nedostalo do zoo, keďže svojím konaním znemožnili parkovanie, za čo sa košická zoo ospravedlňuje,“ skonštatovala Malešová.



Košickú zoo otvorili v pondelok (28. 4.) po tom, ako bola uzatvorená od 21. marca pre opatrenia proti šíreniu slintačky a krívačky. K otvoreniu došlo po uvoľnení preventívnych opatrení. Finančné straty zoo vyčíslila na takmer 300.000 eur.



Štvrtkový program osláv Dňa mesta Košice zahŕňa aj Lesnícky deň na Hradovej so slávnostným otvorením vyhliadkovej veže a večerné spustenie Spievajúcej fontány na Hlavnej ulici.