Letnú sezónu v Oravskom múzeu hodnotia pozitívne, prišli tisícky ľudí

Oravský Podzámok 18. septembra (TASR) - Oravské múzeum má za sebou úspešnú hlavnú letnú turistickú sezónu, potvrdila to v pondelok pre TASR jeho riaditeľka Mária Jagnešáková. Expozície múzea v mesiacoch júl a august navštívilo 117.122 ľudí. Od začiatku tohto roka do konca augusta prišlo celkovo 199.888 návštevníkov, čo je nárast o deväť percent v porovnaní s minulým rokom.



"Oravský hrad do konca augusta navštívilo 148.202 návštevníkov a v mesiacoch júl a august 90.292 osôb, čo bol mierny nárast oproti letným mesiacom z roku 2022," priblížila Jagnešáková. Ako dodala, najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol august, keď prišlo 48.126 turistov. Slovenskí návštevníci tvorili 74,67 percenta, Poliaci 12,21 percenta, Česi 6,93 percenta, Maďari 4,45 percenta a iné národnosti 4,72 percenta.



Druhou najnavštevovanejšou expozíciou múzea bola podľa riaditeľky Oravská lesná železnica. Od začiatku roku do konca augusta ju navštívilo 37.708 ľudí, čo je o 6,5 percenta viac ako v rovnakom období roku 2022. Počas letných mesiacov na železnicu prišlo 23.189 ľudí, z toho slovenskí turisti tvorili 58 percent.



"Počas letných prázdnin sme pripravili pre návštevníkov zaujímavý a bohatý kultúrny program, ktorý bol zameraný na rôzne vekové kategórie a sústredili sme sa najmä na rodiny s deťmi. Návštevníkov prilákali aj obnovené expozície či objekty," zhodnotila Jagnešáková.



Riaditeľka podotkla, že veľmi citlivo a odborne pristupujú aj k obnove pamiatok, spolupracujú s odborníkmi a neboja sa ani rôznych inovácií a digitálnych technológií. Pripomenula, že v júli sprístupnili Veľkú terasu Oravského hradu, na ktorej sa nachádza zreštaurovaná a obnovená Archívna veža s unikátnou maľbou z roku 1545. "Začíname aj s obnovou Prvej hradnej brány a Východnej bašty. Pripravujeme spoločne s partnermi z Poľska veľký cezhraničný investičný projekt a do ďalšej sezóny máme aj ďalšie nové výzvy," prezradila.