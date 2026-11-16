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Letnú sezónu vo Vysokých Tatrách ťahali najmä cudzinci
Hlavným ťahúňom nárastu bolo podľa Blaškovej zahraničie, ktoré tvorilo takmer 85 percent celkového medziročného prírastku hostí.
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. novembra (TASR) - Od júna do septembra sa v okresoch Poprad a Kežmarok ubytovalo takmer 406.000 hostí, čo je približne o osem percent viac než v doteraz rekordnom roku 2025. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že počet prenocovaní vzrástol rovnakým tempom na viac než 1,13 milióna, pričom priemerná dĺžka pobytu sa oproti vlaňajšku nezmenila. Pozitívne čísla podľa nej potvrdzujú pokračujúci záujem o región.
Hlavným ťahúňom nárastu bolo podľa Blaškovej zahraničie, ktoré tvorilo takmer 85 percent celkového medziročného prírastku hostí. Zahraničných návštevníkov prišlo vyše 171.000, čo je nárast o viac ako 17 percent, pričom ich celkový podiel medzi turistami bol 42 percent. Domácich hostí bolo viac ako 234.000 a OOCR zaznamenala nárast o dve percentá. Pozitívny trend sa pritom prejavil naprieč väčšinou trhov. Česi (+13 percent) tesne predbehli Poliakov (+11 percent) a udržali si aj prvenstvo v počte prenocovaní. Skokanom roka je Izrael, keďže počet hostí z tejto krajiny sa viac než strojnásobil a prenocovania stúpli o vyše 230 percent na takmer 26.000. Výrazne rástlo aj Maďarsko (+28 percent), najsilnejšou pobaltskou krajinou zostala Litva (+10 percent) a Veľká Británia zaznamenala najlepší výsledok od roku 2019 (+18 percent), pričom výrazne potiahol najmä september. Rástol záujem aj zo severu Európy, v prípade krajín ako Fínsko, Dánsko a Švédsko počet návštevníkov stúpol o tretinu a z Nórska dokonca o 80 percent. V širšom regióne vrátane Liptova prvýkrát prekročil počet hostí zo Saudskej Arábie tisícku.
„Darí sa nám posilňovať záujem o Tatry naprieč veľkou väčšinou zahraničných trhov. Za týmito výsledkami sú aj dlhodobá práca a zdroje, ktoré do rozvoja a propagácie regiónu vkladajú samosprávy a podnikatelia spolu s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vďaka nim realizujeme kampane, privádzame do regiónu zahraničných partnerov a premieňame záujem o Tatry na konkrétne návštevy,“ podotkla Blašková. Aby tento potenciál využili naplno, úsilie regiónov podľa nej potrebuje aj silnejšiu a sústavnú propagáciu Slovenska v zahraničí. „Kvalitnú ponuku máme - potrebujeme, aby o nej vedelo viac ľudí,“ uzatvára riaditeľka OOCR, podľa ktorej za úspechom stoja marketingové kampane, spolupráca so zahraničnými partnermi a nové letecké spojenia spod Tatier.
Hlavným ťahúňom nárastu bolo podľa Blaškovej zahraničie, ktoré tvorilo takmer 85 percent celkového medziročného prírastku hostí. Zahraničných návštevníkov prišlo vyše 171.000, čo je nárast o viac ako 17 percent, pričom ich celkový podiel medzi turistami bol 42 percent. Domácich hostí bolo viac ako 234.000 a OOCR zaznamenala nárast o dve percentá. Pozitívny trend sa pritom prejavil naprieč väčšinou trhov. Česi (+13 percent) tesne predbehli Poliakov (+11 percent) a udržali si aj prvenstvo v počte prenocovaní. Skokanom roka je Izrael, keďže počet hostí z tejto krajiny sa viac než strojnásobil a prenocovania stúpli o vyše 230 percent na takmer 26.000. Výrazne rástlo aj Maďarsko (+28 percent), najsilnejšou pobaltskou krajinou zostala Litva (+10 percent) a Veľká Británia zaznamenala najlepší výsledok od roku 2019 (+18 percent), pričom výrazne potiahol najmä september. Rástol záujem aj zo severu Európy, v prípade krajín ako Fínsko, Dánsko a Švédsko počet návštevníkov stúpol o tretinu a z Nórska dokonca o 80 percent. V širšom regióne vrátane Liptova prvýkrát prekročil počet hostí zo Saudskej Arábie tisícku.
„Darí sa nám posilňovať záujem o Tatry naprieč veľkou väčšinou zahraničných trhov. Za týmito výsledkami sú aj dlhodobá práca a zdroje, ktoré do rozvoja a propagácie regiónu vkladajú samosprávy a podnikatelia spolu s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vďaka nim realizujeme kampane, privádzame do regiónu zahraničných partnerov a premieňame záujem o Tatry na konkrétne návštevy,“ podotkla Blašková. Aby tento potenciál využili naplno, úsilie regiónov podľa nej potrebuje aj silnejšiu a sústavnú propagáciu Slovenska v zahraničí. „Kvalitnú ponuku máme - potrebujeme, aby o nej vedelo viac ľudí,“ uzatvára riaditeľka OOCR, podľa ktorej za úspechom stoja marketingové kampane, spolupráca so zahraničnými partnermi a nové letecké spojenia spod Tatier.