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Letnú sezónu vo Vysokých Tatrách ťahali najmä cudzinci

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Hlavným ťahúňom nárastu bolo podľa Blaškovej zahraničie, ktoré tvorilo takmer 85 percent celkového medziročného prírastku hostí.

Autor TASR
Vysoké Tatry 16. novembra (TASR) - Od júna do septembra sa v okresoch Poprad a Kežmarok ubytovalo takmer 406.000 hostí, čo je približne o osem percent viac než v doteraz rekordnom roku 2025. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že počet prenocovaní vzrástol rovnakým tempom na viac než 1,13 milióna, pričom priemerná dĺžka pobytu sa oproti vlaňajšku nezmenila. Pozitívne čísla podľa nej potvrdzujú pokračujúci záujem o región.

Hlavným ťahúňom nárastu bolo podľa Blaškovej zahraničie, ktoré tvorilo takmer 85 percent celkového medziročného prírastku hostí. Zahraničných návštevníkov prišlo vyše 171.000, čo je nárast o viac ako 17 percent, pričom ich celkový podiel medzi turistami bol 42 percent. Domácich hostí bolo viac ako 234.000 a OOCR zaznamenala nárast o dve percentá. Pozitívny trend sa pritom prejavil naprieč väčšinou trhov. Česi (+13 percent) tesne predbehli Poliakov (+11 percent) a udržali si aj prvenstvo v počte prenocovaní. Skokanom roka je Izrael, keďže počet hostí z tejto krajiny sa viac než strojnásobil a prenocovania stúpli o vyše 230 percent na takmer 26.000. Výrazne rástlo aj Maďarsko (+28 percent), najsilnejšou pobaltskou krajinou zostala Litva (+10 percent) a Veľká Británia zaznamenala najlepší výsledok od roku 2019 (+18 percent), pričom výrazne potiahol najmä september. Rástol záujem aj zo severu Európy, v prípade krajín ako Fínsko, Dánsko a Švédsko počet návštevníkov stúpol o tretinu a z Nórska dokonca o 80 percent. V širšom regióne vrátane Liptova prvýkrát prekročil počet hostí zo Saudskej Arábie tisícku.

„Darí sa nám posilňovať záujem o Tatry naprieč veľkou väčšinou zahraničných trhov. Za týmito výsledkami sú aj dlhodobá práca a zdroje, ktoré do rozvoja a propagácie regiónu vkladajú samosprávy a podnikatelia spolu s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vďaka nim realizujeme kampane, privádzame do regiónu zahraničných partnerov a premieňame záujem o Tatry na konkrétne návštevy,“ podotkla Blašková. Aby tento potenciál využili naplno, úsilie regiónov podľa nej potrebuje aj silnejšiu a sústavnú propagáciu Slovenska v zahraničí. „Kvalitnú ponuku máme - potrebujeme, aby o nej vedelo viac ľudí,“ uzatvára riaditeľka OOCR, podľa ktorej za úspechom stoja marketingové kampane, spolupráca so zahraničnými partnermi a nové letecké spojenia spod Tatier.
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