Letnú školu na Komenského ulici vo Svite navštevuje 47 žiakov

Svit 10. augusta (TASR) - Od pondelka sa začala výučba na letnej škole vo Svite. Do základnej školy na Komenského ulici nastúpilo 47 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Riaditeľka školy Monika Dudinská uviedla, že výučba bude trvať jeden týždeň a keďže škola má veľký areál, 80 percent aktivít sa bude odohrávať vonku.



Ako ďalej priblížila, žiakov rozdelili na tri skupiny: prvý a druhý ročník, tretí a štvrtý ročník a druhý stupeň. O letnú školu je podľa nej záujem nielen zo strany žiakov, ale aj učiteľov, do programu sa ich zapojilo 13. Vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje hravou formou v blokoch, sa snažili prispôsobiť pracovnému času rodičov. „Deti sú v škole od 8.00 h do 15.00 h, v prípade individuálnych požiadaviek môžu odísť aj skôr,“ doplnila Dudinská.



Škola má podľa riaditeľky dostatočné kapacity a dokázala zabezpečiť požiadavky všetkých rodičov. Napriek tomu, že je škola zameraná aj na šport, jej program je rôznorodý. Žiaci majú napríklad deň na kolesách, matematické hlavolamy, angličtinu či hľadanie pokladu, ktoré sú prepojené s nejakým konkrétnym predmetom.



Cieľom letných škôl je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. Základná škola na Komenského ulici vo Svite získala podporu vo výške 2400 eur.