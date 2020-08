Letnú školu organizuje polovica prešovských základných škôl

Prešov 10. augusta (TASR) – Do rozvojového projektu letnej školy, ktorého cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov spôsobené prerušením vyučovania počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu, sa v Prešove zapojilo šesť z 12 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Hravou formou sa v nich bude vzdelávať približne 250 žiakov. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke.



Ako pre TASR uviedla tlačová referentka prešovského mestského úradu Lenka Šitárová, najväčší záujem o letnú školu eviduje ZŠ Matice slovenskej. Spolu 55 žiakov tam bude v týždni od 17. do 21. augusta rozdelených do dvoch cyklov líšiacich sa realizovanými aktivitami i potrebami intaktných žiakov, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, autizmom a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kým prvý, realizovaný prostredníctvom dramatickej výchovy a divadelnej práce s deťmi, bude zameraný na rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti, druhý má za cieľ rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, a to tak v slovenskom, ako aj anglickom jazyku. Na príprave a realizácii aktivít na tejto škole sa bude podieľať občianske združenie Eperko Prešov a tiež Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Tročany.



V rovnakom termíne sa má podľa samosprávy realizovať letná škola aj na troch ďalších základných školách. Žiaci ZŠ Bajkalskej 29 v rámci prázdninovej výučby absolvujú poznávacie výlety do okolia, na ZŠ Lesníckej 1 budú súčasťou vyučovania i arteterapia a muzikoterapia a žiaci zo ZŠ Važeckej 11 navštívia okrem iného i Slovenské opálové bane.



Vyučovanie, ktoré sa aktuálne realizuje na ZŠ Prostějovská 38, sa nesie v duchu rozprávky. Pre žiakov tu pripravili nielen zážitkové učenie a didaktické hry, ale i pohybové a umelecké aktivity.



Posledný prázdninový týždeň organizuje letnú školu aj ZŠ Mirka Nešpora 2. "Miestom realizácie aktivít bude interiér a exteriér školy, ZOO Košice, Lanové centrum Prešov, Hasičská stanica Prešov a Ekopark Prešov," konkretizuje samospráva.