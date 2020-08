Letnú školu strávia deti z partizánskych ZŠ spoznávaním astronómie či

Partizánske 10. augusta (TASR) - Letnú školu strávia deti z vybraných základných škôl (ZŠ) v Partizánskom spoznávaním astronómie, histórie či prírody. Do projektu sa v obuvníckom meste zapojila trojica miestnych škôl, v jednej začali s letnou školou tento týždeň, zvyšné dve ju budú mať neskôr v auguste. Dovedna ju absolvuje 84 žiakov.



Letnú školu absolvujú žiaci ZŠ Radovana Kaufmana, ZŠ s materskou školou (MŠ) Veľká okružná a ZŠ Rudolfa Jašíka. "Od pondelka do piatka (14. 8.) majú školu deti zo ZŠ Rudolfa Jašíka, ktorá požiadala o schválenie dvoch skupín s 15 a 17 žiakmi. ZŠ Radovana Kaufmana požiadala v rámci projektu o jednu skupinu v termíne od 24. do 28. augusta pre 18 žiakov. V tom istom termíne bude mať letnú školu ZŠ s MŠ Veľká okružná pre dve skupiny detí, jedna má 18, druhá má 16 žiakov," spresnil v pondelok pre TASR zástupca primátora Vladimír Karásek.



Deti budú počas letných škôl zážitkovou formou spoznávať viacero oblastí. "Na žiakov ZŠ Rudolfa Jašíka čakajú tento týždeň výlety, didaktické hry, športové aktivity i aktivity rozvíjajúce kreativitu a pracovné zručnosti. Jednotlivé dni sú zamerané na ekológiu, šport, environmentalistiku, astronómiu a prírodné vedy. Väčšinu činností chce škola organizovať v prírode či areáli školy," priblížil Karásek. Žiaci podľa neho tiež pôjdu na výlet do Smoleníc a arboréta v Mlyňanoch.



ZŠ s MŠ Veľká okružná bude počas letnej školy spolupracovať s hvezdárňou v Malých Bieliciach, Amavetom, centrom voľného času či Hasičským a záchranným zborom. "Deti budú môcť absolvovať aktivity zamerané na astronómiu, modelárstvo, robotiku, zoznámia sa s prácou hasičov. Škola tiež plánuje exkurziu do minizoo a návštevu archeologického múzea v Bojnej," doplnil. Na deti tiež čaká turistická vychádzka zameraná na spoznávanie rastlín a živočíchov, konverzácia v angličtine či návšteva knižnice, dodal viceprimátor.



Podobné aktivity plánuje realizovať ZŠ Radovana Kaufmana.