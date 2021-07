Letnú školu v Liptovskom Mikuláši bude navštevovať okolo 200 žiakov

Liptovský Mikuláš 22. júla (TASR) – Do projektu letnej školy sa v auguste zapoja štyri liptovskomikulášske základné školy. Žiaci si v nej upevnia vedomosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka. Letnú školu by malo navštevovať vyše 160 detí prvého stupňa a takmer 40 žiakov druhého stupňa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Väčšina aktivít sa uskutoční v exteriéri, školy sa prispôsobia počasiu. "Nejde o klasické vyučovanie, cieľom projektu bude zopakovanie problematického učiva daného ročníka hravou a zábavnou formou. Školy sa zamerajú na rozvoj čitateľskej, informačnej, prírodovednej gramotnosti či matematických zručností. Pri riešení úloh budú podporovať kritické myslenie, tvorivosť a tímovú spoluprácu," priblížila špecialistka útvaru škôl a školských zariadení mestského úradu Lívia Drenková.



Letné školy sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia v rôznych cykloch od 9. do 20. augusta. "Svoje brány otvoria Základná škola Miloša Janošku, Základná škola Okoličianska, Základná škola Janka Kráľa a Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej," konkretizovala hovorkyňa.



Školy budú v rámci projektu spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, s červeným krížom, hasičmi aj mestskou políciou. Deti tiež navštívia Bohúňovu galériu alebo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.