Letnú turistickú sezónu na Domaši otvoril vodník na koni

Bžany 11. mája (TASR) - Veľkým kovovým kľúčom odomkol v sobotu vody Domaše a zároveň otvoril letnú turistickú sezónu v rekreačnej oblasti Valkov vodník na koni.



"Je to v poradí tretí vodník počas 18 otváraní sezóny. To, že je na koni, je novinka. Od rána sme mali rôzne súťaže, turnaj v nohejbale, volejbale, tenise, ako aj detské súťaže. Rovnako bola súťaž vo varení guláša," uviedol pre TASR starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ.



Vodník Erik Jaškanič povedal, že s koňmi chodia na rôzne podujatia, ale otvorenie sezóny na Domaši bola pre nich premiéra. "Kone vedia plávať veľmi dobre. Chodíme s nimi plávať, či už na nejaké vodné plochy alebo aj sem. Voda im robí veľmi dobre, hydroterapia je nielen pre človeka, ale i zvieratá veľmi prospešná," priblížil.



Na letnú turistickú sezónu sú podľa starostu pripravení. Vyčistili a pokosili pláž, ako aj ostatné pozemky. Návštevníci majú k dispozícii toalety i sprchy. Obec by privítala možnosť zamestnania miestnych cez výzvy, do ktorých by sa zapojila. K rozvoju turizmu by im pomohlo vybudovanie bazéna, wellness a vybudovanie cyklotrás.



Obec verí, že v budúcnosti bude i na Valkove pristávať vyhliadková loď Bohemia. "Je to v takom stave, že vyšší územný celok do toho vstúpil. Predpokladám, že do jesene by to malo byť a loď by tu mala pristávať. V našej časti budú tri prístavy," priblížil starosta a doplnil, že v tejto veci komunikujú s obcou Kvakovce.



Podľa zapisovateľa obecného zastupiteľstva Petra Orečného za posledné roky nie je problém s klesaním vodnej hladiny. Domaša má podľa neho návštevníkom čo ponúknuť v rámci prírodného i spoločenského vyžitia. "Je problém s tým, že ako ľudí prinútiť tu zostať niekoľko dní. Čo sa týka prírody a kvality vody, všetko je super," povedal Orečný.



V autokempingu Domaša Tíšava sú na letnú sezónu pripravení a už majú i prvých návštevníkov. "Po pandémii COVID-19 ľudí bolo menej, ale už začínajú chodiť. Aj teraz máme v autokempingu Nemcov," doplnil jeho majiteľ Pavol Pelák.