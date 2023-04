Letnú turistickú sezónu na Oravskom hrade otvoria na konci apríla

Oravský Podzámok 12. apríla (TASR) – Letnú turistickú sezónu na Oravskom hrade otvoria v posledný aprílový víkend (29. – 30. 4.) počas Thurzových slávností. Oravské múzeum, ktoré hrad spravuje, o tom informuje na svojom webe.



"Tradičné podujatie, ktorým každoročne odomykáme hrad do novej letnej turistickej sezóny, sa bude niesť v znamení historickej atmosféry 16. a 17. storočia, keď žil najznámejší majiteľ Oravského hradu Juraj Thurzo so svojou rodinou," uvádza na stránke múzeum.



Dodáva, že v priestoroch hradného nádvoria sa uskutoční dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom. Jeho súčasťou budú dobová hudba, šermiarske súboje, historické tance, divadelné či žonglérske vystúpenia a predvedú sa aj sokoliari. Pripravia tiež historický pochod obcou Oravský Podzámok a slávnostnú svätú omšu v Kaplnke sv. Michala.



Oravský hrad postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo". Je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.