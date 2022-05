Letnú turistickú sezónu otvoria v Skalici už túto sobotu

Skalica 16. mája (TASR) - Letnú turistickú sezónu otvorí mesto Skalica v sobotu (21. 5.) festivalom Trdlofest. Od tohto dátumu budú každý víkend až do konca letnej sezóny sprístupnené skalické pamiatky. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



V každej z nich sa v čase od 12.00 do 18.00 h bude nachádzať sprievodca, ktorý bude návštevníkom poskytovať odborný výklad k danej pamiatke. "Sprevádzanie bude fungovať na princípe turistického pasu, ktorý si návštevníci zakúpia v Turistickej informačnej kancelárii a ten im umožní vstup do každej z 12 pamiatok. Popri víkendovom sprevádzaní v letnej sezóne si môžu turisti celoročne objednať prehliadku so sprievodcom po vybraných skalických pamiatkach," uviedla Medňanská.



Mesto pripravilo pred novou sezónou niekoľko noviniek. "Návštevníci sa môžu tešiť na zrekonštruovaná a interaktívnu expozíciu kníhtlače. Rovnako aj na nový web Turistickej informačnej kancelárie, obnovenú expozíciu vinárstva v Ľadovni, ale aj množstvo ďalších noviniek," informovala Medňanská.



Ako doplnila, na podporu smart mobility mesto osadilo nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle v centre mesta a počas letnej sezóny pribudne aj na rybníkoch neďaleko mesta. Táto aktivita sa uskutoční za podpory Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie.