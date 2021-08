Letnú ulicu v Gelnici rekonštruujú, stojí to viac ako 200.000 eur

Gelnica 30. augusta (TASR) – Letnú ulicu, ktorá je jednou z najstarších ulíc v Gelnici, rekonštruujú. Ako pre TASR povedal primátor mesta Dušan Tomaško, investícia predstavuje viac ako 200.000 eur s DPH.



„Našli sme financie v rozpočte najmä na miestne komunikácie, ktoré sú v katastrofálnom stave. Vybrali sme si jednu z najstarších ulíc, ktorá nebola opravovaná možno viac ako 100 rokov,“ povedal s tým, že mesto realizuje rekonštrukciu z vlastných zdrojov. „Získali sme nejaké prostriedky z testovania (na ochorenie COVID-19, pozn. TASR), tak sme robili aj rozpočtové opatrenia - zvýšili sme investície do miestnych komunikácií, ktoré v tomto roku máme naplánované robiť,“ vysvetlil Tomaško.



V rámci komplexnej rekonštrukcie Letnej ulice ide aj o obnovu povrchu chodníka. So samotným asfaltovaním cesty by sa malo začať v najbližších dňoch. „Toto je ešte panelová cesta. Na Legoch sme už opravili ,panelky' na Jarnej a Jesennej ulici,“ dodal.



Podľa primátora je v Gelnici v katastrofálnom stave 90 percent ciest. Radnica plánuje za stovky tisíc eur zrekonštruovať napríklad aj chodníky na uliciach Nemocničná, Športová či Slovenská. Nový asfalt by mal tiež pribudnúť na Sídlisku SNP.