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Letný amfiteáter v Detve pomenuje mesto po Viliamovi Jánovi Gruskovi

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Snímka z Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v sobotu 13. júla 2024. Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Mestská rada prerokovala návrh na pomenovanie amfiteátra a odporučila detvianskemu zastupiteľstvu schváliť názov Amfiteáter Viliama Jána Grusku.

Autor TASR
Detva 29. júna (TASR) - Mesto Detva pomenuje svoj letný amfiteáter po Viliamovi Jánovi Gruskovi, ktorý bol autorom viacerých scénických programov na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou (FSP) v Detve. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní.

Dôvodová správa k materiálu uvádza, že sa tak rozhodlo pri príležitosti 50. výročia postavenia amfiteátra a nedožitých 90 rokov architekta, scénografa, dramaturga a dlhoročného člena i predsedu Programovej rady FSP. „Gruska bol autorom viacerých koncepčných zámerov a jeho meno je neoddeliteľne späté s amfiteátrom ako významným dielom slovenskej architektúry,“ objasňuje správa.

Návrh na pomenovanie amfiteátra vychádza z odporúčania Programovej rady FSP, prijatého pri príprave 59. ročníka festivalu v roku 2026. Návrh v mene tvorcov programov a podujatí predkladá čestný predseda programovej rady Igor Kovačovič. „Týmto aktom by sme chceli vysloviť našu úctu a poďakovanie Viliamovi Jánovi Gruskovi a ukotviť natrvalo jeho dielo v našej pamäti,“ uviedol.

Mestská rada prerokovala návrh na pomenovanie amfiteátra a odporučila detvianskemu zastupiteľstvu schváliť názov Amfiteáter Viliama Jána Grusku. Súčasťou materiálu pre poslancov bol aj prehľad jeho základných aktivít. V rámci výtvarnej, architektonickej a scénografickej tvorby navrhol v roku 1975 komplex scény amfiteátra v Detve. V roku 2015 odporučil doplniť jeho javisko o LED projekčnú plochu a výtvarné mobilné prvky. Pre viaceré scénické programy pripravoval námet, scenár a réžiu. Bol aj autorom myšlienok, koncepcií podujatí, folklórnych galaprogramov i hlavný dramaturg FSP.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa budú tento rok konať od 9. do 12. júla. Na svojom oficiálnom webe informujú, že v amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany.
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