Letný art tábor Liptovskej galérie bude v dvoch termínoch

Liptovský Mikuláš 30. mája (TASR) – Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pripravuje denný letný art tábor pre deti. V júli sa budú venovať mladším ročníkom, v auguste starším. Ťažiskovou témou budú najmä recyklácia a upcyklácia. Galéria o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



"Skúsime na chvíľu spomaliť a dáme zdanlivo nepotrebným veciam druhú šancu. Budeme vyrábať, prerábať, šiť, lepiť, tlačiť, maľovať a mnoho ďalších vecí. Počas týchto týždňov budeme preferovať tzv. zero waste a navštívime nielen second hand, ale aj bezobalový obchod a tržnicu, kde si nakúpime a navaríme spoločný obed," uvádza galéria.



Tábor bude každý deň od 25. do 29. júla pre deti vo veku siedmich až 12 rokov a od 15. do 19. augusta pre deti vo veku 12 až 17 rokov. Ako dopĺňa galéria, vhodný je pre deti a mládež, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, zaujímajú sa o aktuálne témy a chcú zažiť zábavný týždeň plný nových aktivít. Uzávierka prihlášok je 30. júna alebo po naplnení počtu detí na každý termín.



Denný letný art tábor z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.