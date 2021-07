Letný program na Liptove sa dá prichystať cez online plánovač

Liptovský Mikuláš 28. júla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov pripravila pre dovolenkárov online plánovač zážitkov. Systém vygeneruje letný program, ktorý si dovolenkár pošle na e-mail. Prístupný je cez špeciálnu ikonu na stránke visitliptov.sk aj cez hlavné menu.



„Doba je rýchla, informácií je pretlak a dobre naplánovať dovolenkový program si vyžaduje čas. Aj to bol dôvod, prečo sme už v minulom roku začali vyvíjať čo najjednoduchší systém, klientsky priateľský, ktorý ponúkne dovolenkárom riešenie, ako si dobre naplánovať program, a to pri zohľadnení čo najviac parametrov," povedala riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.



Čím viac údajov do systému dovolenkár vloží, tým bude mať program presnejší a detailnejší. Základom pre výstup je výber dátumu a ďalšie parametre sú lokalita pobytu a rádius v jeho okolí, aktivity podľa záujmu aj to, či dovolenkár cestujete individuálne alebo ako rodina, skupina alebo pár. Tiež či má alebo nemá záujem o stravovanie.



„Ak sa klientovi niečo v odporúčanom programe nepáči, nie je problém to z programu vyhodiť a systém ponúkne iný tip. Program pracuje s množstvom dát o atrakciách a miestach záujmu, ktoré priamo web regiónu obsahuje," priblížila Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov.



Organizácia financovala plánovač dovolenky aj z dotácie ministerstva dopravy vo výške 13 000 eur.