Zvolenská univerzita začne letný semester dištančne

Zvolen 11. februára (TASR) – Výučba v letnom semestri na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) sa pre šírenie nového koronavírusu začne dištančne. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková s tým, že prednášky a aj cvičenia budú mať študenti online.



Letný semester akademického roka 2021/2022 sa začína v pondelok 14. februára. Podľa hovorkyne bude do 28. februára výučba na TUZVO výhradne dištančnou metódou na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a všetkých študijných programoch univerzity. Spomenula tiež, že bude prebiehať v zmysle zverejnených harmonogramov výučby. „Zároveň sa v tomto období odporúča, ak je to možné, upraviť zameranie vzdelávania v jednotlivých študijných programoch tak, aby sa výučba v prvých týždňoch zamerala viac na teoretické aspekty preberanej problematiky,“ podotkla hovorkyňa TUZVO.



Benková ďalej informovala, že krízový štáb univerzity monitoruje vývoj epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. „Každý týždeň prehodnocuje pandemickú situáciu a na základe toho flexibilne prijíma opatrenia,“ poznamenala a doplnila, že ak sa zlepší situácia, krízový štáb rozhodne o prechode z dištančnej metódy výučby na prezenčnú.



Technická univerzita vo Zvolene začala akademický rok 2021/2022 prezenčnou výučbou. Od začiatku však platí, že v miestnosti môže byť maximálne 20 osôb vrátane vyučujúceho vo všetkých študijných programoch v dennej i externej forme štúdia. Prednášky, cvičenia a semináre pre viac osôb boli online.