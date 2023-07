Letný slnovrat oslávi nedeľný festival na Hlohovskom zámku

Hlohovec 1. júla (TASR) - Hlohovský zámok v nedeľu (2. 7.) privíta záujemcov o astronómiu, slovanské zvyky a milovníkov atmosféry letných festivalov. To všetko sa snúbi vo festivale Slnovrat na Hlohovskom zámku, pripravenom na oslavu dňa, keď sa slnko nachádza najdlhšie i najvyššie nad obzorom. Organizuje ho Hvezdáreň a planetárium (HaP) M. R. Štefánika v Hlohovci, informovala o tom za organizátorov Radoslava Bodnárová.



"Celý deň v prípade priaznivého počasia bude až do 16.00 h možné pozorovať Slnko našimi astronomickými ďalekohľadmi a sledovať slnečné škvrny, erupcie či protuberancie," uviedla. Pre menších návštevníkov je na každú hodinu do 18.00 h pripravené rozprávanie o nebeskom telese Mesiac a tiež rozprávanie o nebeskom telese Jupiter. A pre dospelých sú tiež tri prednášky. Od 16.00 h o štyroch živloch a znameniach zverokruhu s Monikou Végh, o hodinu neskôr o hviezdach a mýtoch Slovanov s Barborou a Petrom Hubertovcami a na záver o 18.00 h o Mikulášovi Kopernikovi s Petrom Habajom.



"Okrem toho sme zabezpečili na nádvorí zámku rôzne tvorivé dielne - vitie venčekov, maľovanie ornamentov aj ochutnávku staroslovanských jedál a staroveké hry," doplnila Bodnárová. Záujemcovia si môžu prezrieť zámok, možnosti sú buď vo virtuálnej realite, alebo každú hodinu pri prehliadke. Nebude chýbať ani lukostrelecký turnaj, ukážky palných zbraní a loveckej a vojenskej lukostreľby. Podujatie podvečer ukončí zapálenie slnovratového ohňa a vystúpenie skupiny Musicantica Slovaca.