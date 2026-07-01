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Letný swap v Piešťanoch ponúkne výmenu oblečenia aj izbových rastlín
Swapni to, známe aj ako swapnito, je slovenská platforma a iniciatíva zameraná na udržateľnú módu a výmenu oblečenia.
Autor TASR
Piešťany (TASR) - Podujatie Letný swap oblečenia a rastlín, ktoré sa uskutoční v sobotu (4. 7.) v Piešťanoch v priestoroch kultúrno-kreatívneho centra ARTA v Piešťanoch, ponúkne návštevníkom možnosť vymeniť zachované oblečenie či izbové rastliny a odniesť si domov iné predmety bez potreby ich kúpy. Informovali o tom organizátori na svojom webe.
Organizátori pozývajú všetkých záujemcov, aby priniesli maximálne desať kusov zachovaného oblečenie pre dospelých aj deti, doplnky, topánky či izbové rastliny, odrezky, kvetináče a obaly na kvetináče a dali im druhú šancu prostredníctvom výmeny.
Cieľom podujatia je podporiť udržateľný spôsob života, opätovné využívanie vecí a znižovanie množstva textilného odpadu. Organizátori zároveň chcú vytvoriť priestor na stretnutie ľudí, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.
Swapni to, známe aj ako swapnito, je slovenská platforma a iniciatíva zameraná na udržateľnú módu a výmenu oblečenia. Jej cieľom je bojovať proti konzumnému spôsobu života, pričom organizuje komunitné výmeny - swapy, diskusie a workshopy, kde si ľudia môžu nepoškodené oblečenie bezplatne vymeniť a vdýchnuť mu tak druhý život.
Organizátori pozývajú všetkých záujemcov, aby priniesli maximálne desať kusov zachovaného oblečenie pre dospelých aj deti, doplnky, topánky či izbové rastliny, odrezky, kvetináče a obaly na kvetináče a dali im druhú šancu prostredníctvom výmeny.
Cieľom podujatia je podporiť udržateľný spôsob života, opätovné využívanie vecí a znižovanie množstva textilného odpadu. Organizátori zároveň chcú vytvoriť priestor na stretnutie ľudí, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.
Swapni to, známe aj ako swapnito, je slovenská platforma a iniciatíva zameraná na udržateľnú módu a výmenu oblečenia. Jej cieľom je bojovať proti konzumnému spôsobu života, pričom organizuje komunitné výmeny - swapy, diskusie a workshopy, kde si ľudia môžu nepoškodené oblečenie bezplatne vymeniť a vdýchnuť mu tak druhý život.