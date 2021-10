Letný spoj z Popradu na Štrbské Pleso využilo vyše 34.000 ľudí

Prešov 28. októbra (TASR) - Letný turistický autobusový spoj z Popradu na Štrbské Pleso prepravil počas troch mesiacov viac ako 34.000 cestujúcich. Kraj ho zaviedol v polovici júla a rozhodol sa ho ponechať aj mimo letnej sezóny. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Od 15. júla premával špeciálny spoj na trase Poprad – Svit – Tatranská Štrba – Štrbské Pleso. Od augusta zastavil aj na zastávke v Lučivnej a Štrbe. Autobus premával každý deň, od pondelka do nedele od 7.00 h do 19.55 h. Celkovo zaviedol kraj 13 spojov v rámci jedného dňa.



"Od 15. júla do 15. októbra sme prepravili z Popradu na Štrbské Pleso viac ako 34.300 cestujúcich. Počas pracovného týždňa využívali spoje najmä miestni, ktorí dochádzali za prácou. A počas víkendov zas prevládali v autobusoch turisti. Keďže máme na spoj pozitívne ohlasy, rozhodli sme sa v jeho prevádzke pokračovať, avšak v pozmenenom režime. Cestovný poriadok linky je aktuálne lepšie prispôsobený potrebám obyvateľov obcí a časom odchodov náhradnej dopravy namiesto zubačky," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Turistický autobus na linke Poprad – Štrba – Štrbské Pleso odchádza z popradského nástupišťa, kraj ho zabezpečuje v dvojhodinovom intervale. V tejto súvislosti dochádza k menším koordinačným zmenám v cestovných poriadkoch liniek z Popradu do Svitu, Šuňavy, Liptovskej Tepličky, Štrby, Važca a Liptovského Mikuláša.



V prevádzke zostávajú aj naďalej spoje z Popradu na Štrbské Pleso, ktoré budú premávať cez Mengusovce a Vyšné Hágy a spoje pre obyvateľov Lučivnej a Štrby na skrátenej vetve Poprad – Štrba. Premávať budú aj dva páry spojov na linke Poprad – Štrba – Tatranská Štrba – Važec – Liptovský Mikuláš.



Aktuálne cestovné poriadky nájdu cestujúci na www.cp.sk alebo na webovej stránke dopravcu.