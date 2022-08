Leto na Bojnickom zámku ukončia interaktívne večerné prehliadky

Bojnice 25. augusta (TASR) - Letnú ponuku podujatí na Bojnickom zámku ukončia interaktívne večerné prehliadky so strašením a rešpektom k histórii pod názvom V spleti dávnych ciest. Návštevníci ich budú môcť absolvovať v piatok (26. 8.) a v sobotu (27. 8.). Informovala o tom PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



"Ľudské osudy sa odpradávna prepletajú ako brečtan na múre hradu. Na prvý pohľad spolu tvoria večne zelený a silný porast. Keď však nazriete do jeho útrob, uzriete nevídané tajomstvá cudzopasiace na sebe navzájom, silné i slabé výhonky či mŕtve konáre naveky zahryznuté do živých," povedal k večerným prehliadkam ich režisér Vojtech Bartko.



Interaktívna večerná prehliadka zámku V spleti dávnych ciest je predstavením s možnosťou voľby. "Diváci sa musia rozhodnúť, po ktorej z ciest sa vyberú. Na výber sú dve trasy vedúce k spoločnému záveru. Príbeh plný vzrušenia a nečakaných zvratov zaiste poteší všetkých milovníkov tajomna," dodala Gordíková.



Prehliadky sa začnú o 19.00 h, vstupy naplánovalo múzeum v 15-minútových intervaloch až do 23.00 h. Dĺžka inscenovanej prehliadky je približne 60 minút.