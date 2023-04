Leto na hrade v Starej Ľubovni bude v duchu výročia kráľovskej svadby

Stará Ľubovňa 27. apríla (TASR) - Počas blížiaceho sa víkendu slávnostne otvoria hradné brány v Starej Ľubovni. V nedeľu 30. apríla sú tam pripravené sokoliarske, šermiarske a kaukliarske vystúpenia, svätá omša i vernisáž Le Monde & La Ville. Tá je podľa riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora Mikulíka venovaná 100. výročiu "kráľovskej svadby" Márie Karolíny Zamoyskej s princom Dvoch Sicílií Rénierom de Bourbon a v jej duchu sa ponesie celá letná sezóna.



"Urobíme aj rekonštrukciu nevšednej svadobnej tabule a pripravíme aj svadobné menu. Zapojili sme do prípravy veľké množstvo obyvateľov Starej Ľubovne, krepové biele ruže, ktoré zdobia svadobnú sálu, nám napríklad spravili miestne dôchodkyne," priblížil Mikulík.



Kurátorka výstavy Františka Marcinová doplnila, že hlavné časti výstavy budú inštalované vo výstavnej miestnosti v nástupnej budove horného hradu. Okrem toho budú malé časti rozložené aj v ďalších expozičných priestoroch. "Najväčším pokladom z nášho zbierkového fondu sú originálne fotografie zo svadby, ktoré sme získali od Carmen de Bourbon, najstaršej dcéry svadobného páru. Ďalej sú to originálne pohľadnice z Kúpeľov Vyšné Ružbachy, kde sa svadba konala a výstavu obohatia aj odevy z 20. rokov 20. storočia zapožičané zo SNM - Historického múzea," priblížila Marcinová.



Práve fotografie boli inšpiráciou pri tvorbe výstavy, múzejníci sa pokúsia navodiť atmosféru z 12. septembra 1923. Hlavnú časť doplnia aj ďalšie svadby v rámci rodiny Zamoyských a vedľajšími témami sú kúpele vyšné Ružbachy v čase konania svadby a malý exkurz do dejín fotografovania.



Na ružbašskej kráľovskej svadbe sa zúčastnilo 12 kráľovských potomkov, princovia a princezné, titulovaní ako kniežatá a grófi či vysokí duchovní hodnostári. Išlo o svadbu s európskym presahom, ktorá si zaslúžila pozornosť v dobovej zahraničnej tlači. Pri výskume svadobných darov Karolíny bol odhalený aj vzácny vejár. Počas trvania výstavy bude tento vzácny exponát z 13. komnaty hradu Ľubovňa dočasne vystavený. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a výstava bude sprístupnená do 30. októbra.