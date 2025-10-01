< sekcia Regióny
Leto na kúpaliskách na Podpoľaní a v Novohrade ovplyvnilo počasie
Autor TASR
Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Kúpaliská na Podpoľaní a v Novohrade mali počas tohtoročnej letnej sezóny aj napriek novým atrakciám zníženú návštevnosť. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec. Podľa neho to súviselo s chladnejším a daždivým počasím, ktoré bolo počas väčšiny leta.
Dodal, že z hľadiska návštevnosti sa regióny Novohrad a Podpoľanie tešia nárastu počtu návštevníkov. Podotkol, že stále sú to však viac jednodňoví turisti. „Subjekty v cestovnom ruchu využili leto na rekonštrukciu a budovanie novej turistickej infraštruktúry,“ objasnil s tým, že v oboch regiónoch zaznamenali aj nárast cyklistov.
Uviedol, že pozitívny je veľký záujem o Poľanu nad Detvou. Lesnú cestu totiž plnohodnotne obnovili. Slúžiť má napríklad pre vodičov, ktorí sa chcú dopraviť k horskému hotelu Poľana. Ten síce v súčasnosti nefunguje, prichádza však k nemu čoraz viac turistov, cyklistov a rodín s deťmi. Po ceste prichádzajú aj návštevníci, ktorí chcú vidieť vodopád Bystrô. Táto národná prírodná pamiatka patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov.
Letná turistická sezóna v hoteli so zámkom vo Vígľaši v Detvianskom okrese bola tento rok stabilná, s návštevnosťou porovnateľnou s minulým rokom. Konštatovala to Eva Nárožná z manažmentu hotela. Poznamenala, že prevádzku počasie neovplyvnilo. „V júli, ktorý bol tento rok chladnejší, mávame takmer každoročne o trochu nižšiu obsadenosť ako v auguste,“ podotkla. August podľa nej zaznamenal mierny nárast, a to najmä vďaka záujmu o podujatia, ktoré organizovali. Reagovala, že hotelová časť zaznamenala priaznivý vývoj.
Oproti minulému roku mali pokles návštevnosti napríklad na kúpalisku v Hriňovej. „V porovnaní s rokom 2024 bolo výrazne menej slnečných letných dní, čo sa odzrkadlilo na poklese návštevnosti takmer o 30 percent,“ potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.
