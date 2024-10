Leto na Podpoľaní a v Novohrade bolo úspešné na cyklistiku i turistiku

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - Tohtoročná letná sezóna na Podpoľaní a v Novohrade bola podobná ako vlani, návštevnosť atrakcií tak bola veľmi dobrá. Ľudia uprednostňovali menej rušné miesta a prírode blízky turizmus. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.



Dodal, že na Podpoľaní sa lákadlom sezóny stal Park zbojníka Paľa Demikáta v obci Klokoč v Detvianskom okrese. "V Novohrade nastal úplný turistický rekord na novej cyklotrase, ktorá spája Poltár s Rimavskou Sobotou. Návštevnosť sa dá merať v desiatkach tisíc ľudí," objasnil s tým, že lákadlom bola pre návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia. Druhý úsek tejto cyklocesty otvorili v máji tohto roka. "Táto 30 kilometrov dlhá trasa vedie po bývalom železničnom telese, takže si okrem krásnej prírody môžete užiť aj prejazd tunelom," uviedol Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý bol investorom.



Krahulec vyzdvihol, že počas leta jazdil cyklobus a záujemcovia ho vo veľkom počte využívali. "V Novohrade svoju prvú jazdu absolvoval 29. júna do Rimavskej Soboty a poslednú 7. septembra do obce Budiná," potvrdil. Rovnako ako v minulých rokoch počas víkendov podľa neho jazdil aj do obce Ábelová, ktorá ponúka možnosti i na turistiku. "Na Podpoľanie do obce Látky premával každú druhú sobotu počas celej letnej sezóny do 31. augusta," konštatoval a doplnil, že pre návštevníkov boli tieto spoje zadarmo.



Podľa neho OOCR spolupracuje s členmi organizácie na rozvoji a vybudovaní nových turistických atrakcií. "Túto jeseň budeme predstavovať nový lukostrelecký areál v Látkach a tiež aj dobudovanie náučného chodníka na Čertovej skale v Tuhári," zdôraznil.



Ako spomenul, organizácia podporila ďalšie nové projekty, ktorých výsledok oznámia na začiatku budúceho roka. "Sú v Hriňovej, v Klokoči alebo napríklad aj vo Fiľakove, v Dolnej Strehovej alebo v Kokave nad Rimavicou," poznamenal.