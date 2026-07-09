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Leto prináša rôzne nástrahy, na toto si dajte pozor
Osobitnou kapitolou je alkohol.
Autor TASR
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Prievidza 9. júla (TASR) - Leto je pre deti obdobím oddychu, hier a nových zážitkov, no zároveň prináša aj situácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť. Upozornila na to Mestská polícia (MsP) Prievidza.
„S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti. Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor na celý čas letných prázdnin. S tým súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, hlavne keď je dieťa počas dňa mimo dohľadu rodičov a skončí v nevhodnej spoločnosti,“ načrtla MsP.
Riziko podľa nej nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach, realitou býva aj konzumácia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo drog. „Niektoré návykové látky môže dieťa požiť aj nevedomky s pričinením inej osoby. Preto odporúčame rodičom venovať zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia svoj voľný čas,“ upozornila.
Rizikové situácie môže priniesť i nechanie detí doma bez dozoru, pozor by si mali deti dávať na aj pozvanie do bytu s neznámymi kamarátmi. Opatrné by mali byť najmä dievčatá, pretože z uzavretého priestoru sa odchádza oveľa ťažšie ako napríklad z ulice.
„Na hry detí je bezpečnejšie využívať herné zóny alebo detské ihriská. Sú pod dohľadom a prítomnosť viacerých ľudí znižuje riziko konfliktov. Rovnako aj oficiálne športoviská predstavujú bezpečnejšiu alternatívu ako opustené alebo okrajové lokality,“ ozrejmila MsP.
Rodičia by podľa nej mali poučiť deti, aby si aj počas hry dávali pozor na svoje osobné veci, pozor by si mali dávať aj na cudzích ľudí. „Deti by mali vedieť, že dospelý človek má pomoc hľadať u iného dospelého, nie u dieťaťa,“ podotkli mestskí policajti.
Osobitnou kapitolou je alkohol. „Po zmene zákonov zodpovednosť za podávanie alkoholu mládeži nespočíva už len na predajcoch či iných osobách. Maloletí do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky a sú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu na zistenie omamných či psychotropných látok,“ priblížili mestskí policajti.
Pripomenuli, že maloletí mladší ako 15 rokov sa zároveň nesmú po 21.00 h bez dozoru svojich zákonných zástupcov zdržiavať na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. „Za porušenie zákona hrozia sankcie a v niektorých prípadoch aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa alkohol podáva,“ dodali.
„S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti. Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor na celý čas letných prázdnin. S tým súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, hlavne keď je dieťa počas dňa mimo dohľadu rodičov a skončí v nevhodnej spoločnosti,“ načrtla MsP.
Riziko podľa nej nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach, realitou býva aj konzumácia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo drog. „Niektoré návykové látky môže dieťa požiť aj nevedomky s pričinením inej osoby. Preto odporúčame rodičom venovať zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia svoj voľný čas,“ upozornila.
Rizikové situácie môže priniesť i nechanie detí doma bez dozoru, pozor by si mali deti dávať na aj pozvanie do bytu s neznámymi kamarátmi. Opatrné by mali byť najmä dievčatá, pretože z uzavretého priestoru sa odchádza oveľa ťažšie ako napríklad z ulice.
„Na hry detí je bezpečnejšie využívať herné zóny alebo detské ihriská. Sú pod dohľadom a prítomnosť viacerých ľudí znižuje riziko konfliktov. Rovnako aj oficiálne športoviská predstavujú bezpečnejšiu alternatívu ako opustené alebo okrajové lokality,“ ozrejmila MsP.
Rodičia by podľa nej mali poučiť deti, aby si aj počas hry dávali pozor na svoje osobné veci, pozor by si mali dávať aj na cudzích ľudí. „Deti by mali vedieť, že dospelý človek má pomoc hľadať u iného dospelého, nie u dieťaťa,“ podotkli mestskí policajti.
Osobitnou kapitolou je alkohol. „Po zmene zákonov zodpovednosť za podávanie alkoholu mládeži nespočíva už len na predajcoch či iných osobách. Maloletí do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky a sú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu na zistenie omamných či psychotropných látok,“ priblížili mestskí policajti.
Pripomenuli, že maloletí mladší ako 15 rokov sa zároveň nesmú po 21.00 h bez dozoru svojich zákonných zástupcov zdržiavať na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. „Za porušenie zákona hrozia sankcie a v niektorých prípadoch aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa alkohol podáva,“ dodali.