Leto v okolí Vranova ponúka aj výlety do prírody

Vranov nad Topľou 28. mája (Teraz.sk) – Súčasné problémy s pandémiou koronavírusu zmrazili našu spoločnosť, no na strane druhej výrazne pomohli rozbehnúť turistiku v našom meste a okrese. Obyvatelia Vranova trávia oveľa viac voľného času v prírode, na prechádzkach mestom či podnikajú výlety do priľahlých obcí nášho okresu.



Za výletom do prírody nemusia naši občania merať dlhú cestu a môžu navštíviť náš Lesnícky náučný chodník Bila hura. V lese sa nachádzajú informačné tabule (informácie na nich sú aj v anglickom jazyku) a stĺpiky s označením drevín, ktoré informujú, že les okolo náučného chodníka je bohatý na rôzne druhy stromov a krov. Okrem našich domácich drevín tu rastie agát biely a dub červený, pôvodom zo Severnej Ameriky.



Pre náročnejších turistov je vďačnou alternatívou výstup na najvyšší bod Slanských vrchov, a zároveň aj najvyšší bod okresu - Šimonku s nadmorskou výškou 1092 m.n.m. Z nášho mesta je najbližší možný prístup na vrch z obcí Zámutov a Hermanovce nad Topľou po modrej turistickej značke. Pri prajných podmienkach je možné vidieť dokonca Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu (1946 m.n.m.). Nachádza sa tam aj Národná prírodná rezervácia Šimonka, ktorej bol v roku 1950 pridelený najvyšší 5. stupeň ochrany prírody.



Milovníci histórie taktiež nemusia podnikať dlhú cestu a môžu navštíviť zrúcaninu hradu Čičva dostupnom popri pravom brehu rieky Ondava nad obcou Sedliská. Z hradu je možno obdivovať nádherný výhľad na okolie.



Azda najväčšou zaujímavosťou je, že hrad bol súčasťou vena Alžbety Báthoryovej, ktorá sa za Františka Nádašdyho vydala práve vo Vranove. Dostať sa na samotnú zrúcaninu nie je vôbec náročné a vstup je voľný.



Očakávaný návrat turistov toto leto predpovedá vodná nádrž Veľká Domaša. Cestovné obmedzenia prinútia ľudí ostať „doma“ a Domaša sa pripravuje na nemalý nával Vranovčanov. Okrem tradičných stánkov s občerstvením a reštaurácii bude opäť najväčším lákadlom loď Bohemia, ktorá po Domaši začala plávať minulé leto. Ide o náučné okružné plavby s pravidelnými intervalmi. Plavba trvá približne 80 minút a je spojená s náučnou nahrávkou pod názvom „História vodného diela v kontexte doby.“ Prístavisko sa nachádza pod hotelom Garden na ulici Ku prístavu v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá - Kvakovce. Možnosť ubytovania ponúka Zelená Lagúna, 4-hviezdičkový hotel so súkromnou plážou, bazénom, wellnessom či požičovňou bicyklov. V okolí je možné venovať sa rozmanitým aktivitám, cyklistike a rybolovu. Návštevníci sa môžu ubytovať aj v 3-hviezičkovom hoteli Garden Hotel Domaša a Sofia Boutique Hotel.



Spomínané miesta sú dôkazom toho, že nielen Vranovčania nemusia vycestovať za tohtoročnou dovolenkou za hranice Slovenska. Ak máme na tejto situácii nájsť pozitívum, je to práve možnosť našich občanov spoznať náš kraj a jeho prírodné krásy.