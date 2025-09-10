< sekcia Regióny
Leto v Prievidzi využili v ZŠ s MŠ na rekonštrukcie
Počas leta na škole kompletne vyčistili fasádu od plesní a nečistôt, okolo areálu zrekonštruovali časť starého a poškodeného oplotenia.
Autor TASR
Prievidza 10. septembra (TASR) - Letné prázdniny využila Základná škola s Materskou školou (ZŠ s MŠ) na Ulici P. Dobšinského v Prievidzi na modernizáciu a rekonštrukciu svojich priestorov. Investície smerovali okrem interiéru aj exteriéru budovy aj do úpravy areálu, škola ich financovala zo svojho rozpočtu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Naším cieľom je vytvárať také prostredie, v ktorom sa budú deti cítiť bezpečne, príjemne a zároveň budú mať k dispozícii moderné podmienky na vzdelávanie aj voľnočasové aktivity. Každá investícia do školy je investíciou do budúcnosti našich žiakov,“ skonštatovala riaditeľka ZŠ s MŠ Miriam Bencová.
Počas leta na škole kompletne vyčistili fasádu od plesní a nečistôt, okolo areálu zrekonštruovali časť starého a poškodeného oplotenia. „V športovom areáli sa deti môžu tešiť zo zrekonštruovaného basketbalového ihriska, ktoré je zároveň prispôsobené na florbal a minifutbal. Najmladších žiakov potešili nové zostavy detských preliezok,“ priblížila Beňadiková.
Škola podľa nej zabezpečila i modernizáciu interiéru. „Na najvyššom poschodí zrealizovala kompletnú výmenu elektroinštalácie, pribudli nové omietky, nátery a podhľady. Modernizáciou prešli aj odborné učebne, učebňu fyziky a chémie škola vybavila notebookmi a elektronickými mikroskopmi, učebne cudzích jazykov dostali novú zvukovú izoláciu a nový nábytok,“ doplnila s tým, že na škole zároveň vybudovali aj ďalšiu učebňu cudzích jazykov,
„Pre mladších žiakov sme na prízemí namontovali odkladacie skrinky a zrekonštruovali sme toalety pre chlapcov i dievčatá - od vodoinštalácie, elektroinštalácie až po nátery a maľby, sanitu i toaletové zásteny. Vznikol aj nový výtvarný ateliér, ktorý dáva priestor pre rozvoj tvorivosti detí,“ doplnila riaditeľka.
Moderný informačný panel vo vestibule zase uľahčí komunikáciu medzi školou, žiakmi a rodičmi. Panel zobrazí najaktuálnejšie informácie, aktivity i podujatia konajúce sa v najbližšom období.
„Všetky rekonštrukčné práce boli hradené z rozpočtu školy, čo svedčí o zodpovednom hospodárení a efektívnom využívaní dostupných zdrojov,“ zdôraznila Beňadiková.
„Naším cieľom je vytvárať také prostredie, v ktorom sa budú deti cítiť bezpečne, príjemne a zároveň budú mať k dispozícii moderné podmienky na vzdelávanie aj voľnočasové aktivity. Každá investícia do školy je investíciou do budúcnosti našich žiakov,“ skonštatovala riaditeľka ZŠ s MŠ Miriam Bencová.
Počas leta na škole kompletne vyčistili fasádu od plesní a nečistôt, okolo areálu zrekonštruovali časť starého a poškodeného oplotenia. „V športovom areáli sa deti môžu tešiť zo zrekonštruovaného basketbalového ihriska, ktoré je zároveň prispôsobené na florbal a minifutbal. Najmladších žiakov potešili nové zostavy detských preliezok,“ priblížila Beňadiková.
Škola podľa nej zabezpečila i modernizáciu interiéru. „Na najvyššom poschodí zrealizovala kompletnú výmenu elektroinštalácie, pribudli nové omietky, nátery a podhľady. Modernizáciou prešli aj odborné učebne, učebňu fyziky a chémie škola vybavila notebookmi a elektronickými mikroskopmi, učebne cudzích jazykov dostali novú zvukovú izoláciu a nový nábytok,“ doplnila s tým, že na škole zároveň vybudovali aj ďalšiu učebňu cudzích jazykov,
„Pre mladších žiakov sme na prízemí namontovali odkladacie skrinky a zrekonštruovali sme toalety pre chlapcov i dievčatá - od vodoinštalácie, elektroinštalácie až po nátery a maľby, sanitu i toaletové zásteny. Vznikol aj nový výtvarný ateliér, ktorý dáva priestor pre rozvoj tvorivosti detí,“ doplnila riaditeľka.
Moderný informačný panel vo vestibule zase uľahčí komunikáciu medzi školou, žiakmi a rodičmi. Panel zobrazí najaktuálnejšie informácie, aktivity i podujatia konajúce sa v najbližšom období.
„Všetky rekonštrukčné práce boli hradené z rozpočtu školy, čo svedčí o zodpovednom hospodárení a efektívnom využívaní dostupných zdrojov,“ zdôraznila Beňadiková.