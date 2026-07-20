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Leto v Trnave prináša kultúru na pešiu zónu, do parkov aj kostolov
Centrum Trnavy ožíva každý prázdninový deň programom Leto na korze.
Autor TASR
Trnava 20. júla (TASR) - Mesto Trnava pripravilo počas leta kultúrny program pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, filmových fanúšikov aj milovníkov tradičnej a klasickej hudby. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Centrum Trnavy ožíva každý prázdninový deň programom Leto na korze. Počas júla a augusta prinesie na pódium pred radnicou dokopy 62 vystúpení, koncertov, divadelných predstavení, tanečných vystúpení a rozprávok.
„Na korze vystúpia napríklad slovenskí bluesmani Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi, česko-slovenské duo Hmlisto aj rakúsko-juhoafrická speváčka Clara Montocchio. Rodiny s deťmi prilákajú profesionálne bábkové súbory, interaktívne rozprávky, pouličné šou, žonglovanie či chôdza na chodúľoch,“ priblížila Tranžíková.
Mladšie publikum osloví podujatie Proma Frajdej, ktoré 31. júla od 19.00 h rozozvučí Sad Antona Bernoláka. Veľké letné kino vyrastie od 13. do 15. augusta na Trojičnom námestí. Kinematograf bude premietať vždy od 20.30 h. Letné nedele zas patria v Trnave aj dychovej hudbe. Mestský amfiteáter ponúkne do 30. augusta celkovo osem bezplatných koncertov. Júlové koncerty sa začínajú o 18.00 h, augustové o 17.00 h.
Milovníkom klasickej hudby sú určené Trnavské organové dni. Festival vo svojom 31. ročníku privíta interpretov zo Slovenska, Talianska, Nemecka, Poľska a USA. Historické organy zaznejú najmä v Bazilike sv. Mikuláša a v Evanjelickom kostole.
Centrum Trnavy ožíva každý prázdninový deň programom Leto na korze. Počas júla a augusta prinesie na pódium pred radnicou dokopy 62 vystúpení, koncertov, divadelných predstavení, tanečných vystúpení a rozprávok.
„Na korze vystúpia napríklad slovenskí bluesmani Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi, česko-slovenské duo Hmlisto aj rakúsko-juhoafrická speváčka Clara Montocchio. Rodiny s deťmi prilákajú profesionálne bábkové súbory, interaktívne rozprávky, pouličné šou, žonglovanie či chôdza na chodúľoch,“ priblížila Tranžíková.
Mladšie publikum osloví podujatie Proma Frajdej, ktoré 31. júla od 19.00 h rozozvučí Sad Antona Bernoláka. Veľké letné kino vyrastie od 13. do 15. augusta na Trojičnom námestí. Kinematograf bude premietať vždy od 20.30 h. Letné nedele zas patria v Trnave aj dychovej hudbe. Mestský amfiteáter ponúkne do 30. augusta celkovo osem bezplatných koncertov. Júlové koncerty sa začínajú o 18.00 h, augustové o 17.00 h.
Milovníkom klasickej hudby sú určené Trnavské organové dni. Festival vo svojom 31. ročníku privíta interpretov zo Slovenska, Talianska, Nemecka, Poľska a USA. Historické organy zaznejú najmä v Bazilike sv. Mikuláša a v Evanjelickom kostole.