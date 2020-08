VIDEO: Adrenalínoví nadšenci môžu na Orave zažiť jazdu tankom

Podbiel 12. augusta (TASR) – Milovníci adrenalínu môžu na Orave vyskúšať jazdu tankom. Atrakcia sa nachádza pri ceste v obci Podbiel, vyše trojkilometrová trasa prechádza cez rozbahnené mláky, potok i miestne kopce. Prevádzkovateľ adrenalínovej zábavy Jozef Krupa hovorí, že štvrťhodinová jazda v takzvanom bojovom vozidle pechoty už rozprúdila krv v žilách stovkám Slovákov aj turistom z cudziny.



Tesne pred jazdou dostanú klienti inštruktáž, ako sa treba počas jazdy správať a kde sa držať. Stroj vedie majiteľ adrenalínovej zábavy, klienti počas jazdy stoja. Podľa Krupu je dôležité držať sa pružne, nie kŕčovite a pokrčiť kolená ako pri zjazdovom lyžovaní.







"Ľudia do vozidla vchádzajú zozadu, kde sú dvoje dverí. Do stredu umiestňujeme deti, pretože tam sú najmenšie pohyby. Do ďalšej sekcie idú ženy, nasledujú chlapi a ženy, ktoré chcú mať 'diskotéku', keďže v zadnej časti to viac hádže," priblížil majiteľ, podľa ktorého je jazda maximálne bezpečná a žiadnemu klientovi sa nikdy nestal krvavý úraz.



Podmienkou pre jazdu je nazbierať do vozidla aspoň osem ľudí. Cez pracovné dni sú adrenalínové jazdy k dispozícii od 16.00 h, cez víkendy od 11.00 h. Objednať ich možno telefonicky. "Za jednu sezónu odveziem približne 2000 ľudí, robím to už necelých 20 rokov. Momentálne je to najmä slovenská, česká a trošku aj poľská klientela, sem-tam prídu Nemci alebo Holanďania," vymenoval Krupa.



Poskytovateľ adrenalínovej zábavy hovorí, že po prvý krát videl tank v roku 1976 na cvičisku na Tureckom vrchu. Keď armáda vyraďovala staré vozidlá, zaregistroval sa ako zberateľ vojenskej techniky, zaobstaral si ho a technicky upravil. Napadlo mu totiž, že medzi veľkým množstvom ľudí, ktorí prichádzajú na Oravu, sa určite nájdu aj takí, ktorých zaujíma vojenská technika. "Dovolenkári predsa nemôžu celý týždeň len chodiť po horách, hľadajú aj nejakú inú zábavu. V regióne je množstvo atrakcií, ktoré môžu navštíviť a toto je jedna z nich," doplnil.