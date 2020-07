Bratislava sa tento rok zameriava hlavne na domáci cestovný ruch

Bratislava 20. júla (TASR) – Bratislava sa tento rok pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu zameriava hlavne na domáci cestovný ruch a na prihraničného návštevníka z blízkych krajín. Pre TASR to povedal predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) Vladimír Grežo.



"Naše kampane cielime na slovenských návštevníkov, ktorí v Bratislave neboli od detstva, študentských čias či vôbec, prípadne si hlavné mesto spájajú skôr s inými príležitosťami ako s dovolenkou," priblížil.



V BTB sa zamerajú aj na samotných obyvateľov Bratislavy. Ponúknu im, aby hlavné mesto lepšie poznali a spoznali nielen najznámejšie miesta, ale aj výnimočnosti 17 bratislavských mestských častí. "To je množstvo prírodných, historických a súčasných tvárí jedného krásneho mesta. Chceme, aby v roku, keď mnohí budú v lete menej na cestách a viac v Bratislave, prijali ponuku a spoznali lepšie svoje mesto," poznamenal Grežo.



Ako tvrdí, Bratislavčania sa tak môžu stať turistami vo vlastnom meste a zistiť, aké možnosti a zaujímavostí má Bratislava a čo jej širší región ponúka. "Tretím adresátom našej pozvánky do mesta sú prihraničné oblasti, ktoré to k nám majú na skok a čo je dôležité, chceme, aby vnímali, že sme blízka a bezpečná destinácia," uviedol predseda predstavenstva BTB.



V Bratislave bude podľa neho toto leto pre pandémiu nového koronavírusu menej turistov ako v minulosti. Zmení sa tiež štruktúra návštevnosti. Mesto očakáva skôr slovenských turistov a návštevníkov z Rakúska, Česka, Nemecka i ďalších krajín Európy.